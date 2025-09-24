Mit Bayern gegen Bremen am Flutlicht-Freitag – die Deutsche Bundesliga am Wochenende live bei Sky Sport

Am Flutlicht-Freitag empfängt der FC Bayern mit Konrad Laimer den SV Werder Bremen mit Romano Schmid und Marco Grüll – ab 19:30 Uhr live, auch in UHD/HDR und Dolby Atmos

Im „Tipico Topspiel der Woche“ empfängt Gladbach Eintracht Frankfurt am Samstag ab 17:30 Uhr live

Ebenfalls am Samstag trifft Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer auswärts auf den 1. FSV Mainz 05 – ab 15:00 Uhr live

Wien, 24. September 2025 – Am frühen Samstagnachmittag treffen der 1. FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer aufeinander. Die Mainzer feierten am vergangenen Spieltag einen 4:1-Sieg gegen den FC Augsburg, während die Dortmunder mit 1:0 gegen Wolfsburg triumphierten. Mit einem weiteren Erfolg könnte der BVB seinen zweiten Tabellenplatz festigen und den Bayern auf den Fersen bleiben.

Am Abend empfängt Borussia Mönchengladbach im „Tipico Topspiel der Woche“ Eintracht Frankfurt. Die Gladbacher stehen aktuell auf einem Abstiegsplatz, konnten nach dem Trainerwechsel jedoch ein Unentschieden gegen Leverkusen erkämpfen. Gelingt ihnen ein weiteres Erfolgserlebnis – oder erweisen sich die Frankfurter als zu stark?

Der Flutlicht-Freitag mit dem Duell zwischen FC Bayern München und SV Werder Bremen

Bereits am Freitag empfängt der ungeschlagene Tabellenführer aus München den SV Werder Bremen mit Romano Schmid und Marco Grüll in der Allianz Arena. Um den Einsatz von Kapitän Marco Friedl müssen die Bremer nach einer Trainingsverletzung noch bangen. Setzen die Bayern ihre Serie ohne Punkteverlust fort – oder gelingt den Bremern die Überraschung? Neben der regulären Übertragung wird die Partie auch in UHD/HDR und Dolby Atmos angeboten.

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga am Wochenende bei Sky Sport:

Flutlicht-Freitag:

19:30 Uhr: FC Bayern München – SV Werder Bremen live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Samstag:

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – Borussia Dortmund live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: FC St. Pauli – Bayer Leverkusen live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: VfL Wolfsburg – RB Leipzig live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: 1. FC Heidenheim – FC Augsburg live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 5

15:30 Uhr: Watch Party auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ Borussia Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

Beitragsbild: Imago