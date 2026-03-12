Mit Bayern gegen Leverkusen: Die Deutsche Bundesliga live bei Sky Sport

Am Samstag reist Bayern München mit Konrad Laimer zu Bayer Leverkusen – ab 15:00 Uhr live

Ebenfalls ab 15:00 Uhr live: Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer gegen den FC Augsburg und Michael Gregoritsch

Im „Tipico Topspiel der Woche“ trifft der 1. FC Köln auf den HSV – am Samstag ab 17:30 Uhr live

Borussia Mönchengladbach gegen den FC St. Pauli am Flutlicht-Freitag ab 19:30 Uhr live – auch in UHD/HDR und Dolby Atmos

Wien, 12. März 2026 – Kommenden Samstagnachmittag ist der FC Bayern mit Konrad Laimer zu Gast bei Bayer Leverkusen. Nach dem Sieg über Borussia Mönchengladbach sind die Münchner in ihren letzten fünf Spielen ohne Punktverlust geblieben und möchten diese Erfolgsserie auch gegen die Werkself fortsetzen. Das Team von Kasper Hjulmand ist seit drei Partien ungeschlagen, musste sich jedoch in zwei davon mit einem Unentschieden begnügen. Welches Team kann seine Serie weiter ausbauen?

Zur selben Zeit empfängt Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer den FC Augsburg, bei denen Michael Gregoritsch spielt. Die Dortmunder haben sich nach der Niederlage gegen die Bayern schnell wieder gefangen und zuletzt gegen Köln mit 2:1 gewonnen. Die Augsburger hingegen musste sich RB Leipzig geschlagen geben, wodurch ihre Serie von drei Siegen in Folge gerissen ist. Schafft Dortmund einen weiteren Erfolg, oder findet der FC Augsburg zurück auf die Siegerstraße?

Am Samstagabend steht das „Tipico Topspiel der Woche“ an: Der 1. FC Köln empfängt den HSV. Während die Hamburger zuletzt mit 2:1 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen haben, mussten die Kölner sich dem BVB mit 1:2 geschlagen geben. Gelingt den Kölnern nach fünf sieglosen Spielen endlich wieder ein Erfolg, oder kann der HSV Revanche für die 1:4-Niederlage im ersten Aufeinandertreffen der Saison nehmen?

Auch die TSG Hoffenheim mit Trainer Christian Ilzer greift am Samstag ins Geschehen ein. Die Kraichgauer treffen auf den angeschlagenen VfL Wolfsburg, der weiterhin auf den verletzten Patrick Wimmer verzichten muss. Kann das Team von Christian Ilzer den dritten Tabellenplatz weiter behaupten oder gelingt den Wolfsburgern nach dem Trainerwechsel endlich der erste Sieg nach acht sieglosen Spielen?

Der Flutlicht-Freitag mit dem Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC St. Pauli

Bereits am morgigen Freitag trifft Borussia Mönchengladbach auf den FC St. Pauli. Nach der Niederlage gegen die Bayern stehen die Gladbacher aktuell auf dem zwölften Tabellenplatz, haben aber nur einen Punkt Vorsprung auf die Hamburger, die auf dem vorletzten Rang liegen. Gelingt es St. Pauli, die Serie von drei ungeschlagenen Spielen fortzusetzen und die Fohlen in der Tabelle zu überholen? Neben der regulären Übertragung wird die Partie auch in UHD/HDR und Dolby Atmos angeboten.

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga am Wochenende bei Sky Sport:

Flutlicht-Freitag:

19:30 Uhr: Borussia Mönchengladbach – FC St. Pauli live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Samstag:

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: Bayer Leverkusen – FC Bayern München live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: Borussia Dortmund – FC Augsburg live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: TSG Hoffenheim – VfL Wolfsburg live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: Eintracht Frankfurt – 1. FC Heidenheim live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ Hamburger SV – 1. FC Köln live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

