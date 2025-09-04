Mit Bayern vs. BVB: DFL terminiert Spieltage 6 bis 12

Alle Fußball-Fans können nun die Terminkalender zücken, denn die DFL hat die Bundesliga-Spieltage 6 bis 12 zeitgenau terminiert. Somit steht auch fest, wann der Klassiker zwischen Bayern & Dortmund sowie das Aufeinandertreffen zwischen FCB & Leverkusen stattfinden.

Der BVB gastiert am 7. Spieltag beim deutschen Rekordmeister. Der Kracher wird am Samstagabend (18. Oktober, ab 17:30 Uhr) LIVE und EXKLUSIV auf Sky Sport Bundesliga zu sehen sein. Auch das Duell zwischen Bayern und Leverkusen wurde als Topspiel am Samstagabend terminiert. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten zeitgenauen Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga (DFL) bis Ende November hervor.

Die Bundesligaspiele an den Spieltagen 6 bis 12

6. Spieltag

Freitag, 03. Oktober 2025:

TSG Hoffenheim – 1. FC Köln (20:30 Uhr)

Samstag, 04. Oktober 2025:

Bayer Leverkusen – 1. FC Union Berlin (15:30 Uhr)

Borussia Dortmund – RB Leipzig (15:30 Uhr)

Werder Bremen – FC St. Pauli (15:30 Uhr)

FC Augsburg – VfL Wolfsburg (15:30 Uhr)

Eintracht Frankfurt – FC Bayern München (18:30 Uhr)

Sonntag, 05. Oktober 2025:

VfB Stuttgart – 1. FC Heidenheim (15:30 Uhr)

Hamburger SV – 1. FSV Mainz 05 (17:30 Uhr)

Borussia Mönchengladbach – SC Freiburg (15:30 Uhr)

7. Spieltag

Freitag, 17. Oktober 2025:

1. FC Union Berlin – Borussia Mönchengladbach (20:30 Uhr)

1. FSV Mainz 05 – Bayer Leverkusen (15:30 Uhr)

RB Leipzig – Hamburger SV (15:30 Uhr)

VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart (15:30 Uhr)

1. FC Heidenheim – Werder Bremen (15:30 Uhr)

1. FC Köln – FC Augsburg (15:30 Uhr)

FC Bayern München – Borussia Dortmund (18:30 Uhr)

Sonntag, 19. Oktober 2025:

SC Freiburg – Eintracht Frankfurt (15:30 Uhr)

FC St. Pauli – TSG Hoffenheim (17:30 Uhr)

8. Spieltag

Freitag, 24. Oktober 2025:

Werder Bremen – 1. FC Union Berlin (20:30 Uhr)

Samstag, 25. Oktober 2025:

Eintracht Frankfurt – FC St. Pauli (15:30 Uhr)

Borussia Mönchengladbach – FC Bayern München (15:30 Uhr)

FC Augsburg – RB Leipzig (15:30 Uhr)

TSG Hoffenheim – 1. FC Heidenheim (15:30 Uhr)

Hamburger SV – VfL Wolfsburg (15:30 Uhr)

Borussia Dortmund – 1. FC Köln (18:30 Uhr)

Sonntag, 26. Oktober 2025:

Bayer Leverkusen – SC Freiburg (15:30 Uhr)

VfB Stuttgart – 1. FSV Mainz 05 (17:30 Uhr)

9. Spieltag

Freitag, 31. Oktober 2025:

FC Augsburg – Borussia Dortmund (20:30 Uhr)

Samstag, 1. November 2025:

1. FSV Mainz 05 – Werder Bremen (15:30 Uhr)

RB Leipzig – VfB Stuttgart (15:30 Uhr)

1. FC Union Berlin – SC Freiburg (15:30 Uhr)

FC St. Pauli – Borussia Mönchengladbach (15:30 Uhr)

1. FC Heidenheim – Eintracht Frankfurt (15:30 Uhr)

FC Bayern München – Bayer Leverkusen (18:30 Uhr)

Sonntag, 2. November 2025:

1. FC Köln – Hamburger SV (15:30 Uhr)

VfL Wolfsburg – TSG Hoffenheim (17:30 Uhr)

10. Spieltag

Freitag, 7. November 2025:

Werder Bremen – VfL Wolfsburg (20:30 Uhr)

Samstag, 8. November 2025:

Bayer Leverkusen – 1. FC Heidenheim (15:30 Uhr)

1. FC Union Berlin – FC Bayern München (15:30 Uhr)

TSG Hoffenheim – RB Leipzig (15:30 Uhr)

Hamburger SV – Borussia Dortmund (15:30 Uhr)

Borussia Mönchengladbach – 1. FC Köln (18:30 Uhr)

Sonntag, 9. November 2025:

SC Freiburg – FC St. Pauli (15:30 Uhr)

VfB Stuttgart – FC Augsburg (17:30 Uhr)

Eintracht Frankfurt – 1. FSV Mainz 05 (19:30 Uhr)

11. Spieltag

Freitag, 21. November 2025:

1. FSV Mainz 05 – TSG Hoffenheim (20:30 Uhr)

Samstag, 22. November 2025:

Bayern München – SC Freiburg (15:30 Uhr)

Borussia Dortmund – VfB Stuttgart (15:30 Uhr)

VfL Wolfsburg – Bayer Leverkusen (15:30 Uhr)

FC Augsburg – Hamburger SV (15:30 Uhr)

1. FC Heidenheim – Borussia Mönchengladbach (15:30 Uhr)

1. FC Köln – Eintracht Frankfurt (18:30 Uhr)

Sonntag, 23. November 2025:

RB Leipzig – Werder Bremen (15:30 Uhr)

FC St. Pauli – 1. FC Union Berlin (17:30 Uhr)

12. Spieltag

Freitag, 28. November 2025:

Borussia Mönchengladbach – RB Leipzig (20:30 Uhr)

Samstag, 29. November 2025:

FC Bayern München – FC St. Pauli (15:30 Uhr)

Werder Bremen – 1. FC Köln (15:30 Uhr)

1. FC Union Berlin – 1. FC Heidenheim (15:30 Uhr)

TSG Hoffenheim – FC Augsburg (15:30 Uhr)

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund (18:30 Uhr)

Sonntag, 30. November 2025:

Hamburger SV – VfB Stuttgart (15:30 Uhr)

Eintracht Frankfurt – VfL Wolfsburg (17:30 Uhr)

SC Freiburg – 1. FSV Mainz 05 (19:30 Uhr)

(SID)/Beitragsbild: Imago