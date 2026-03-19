Im „Tipico Topspiel der Woche“ trifft Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer auf den HSV – am Samstag ab 17:30 Uhr live

Zuvor empfängt Bayern München mit Konrad Laimer den 1. FC Union Berlin mit Leopold Querfeld und Christopher Trimmel – ab 15:00 Uhr live

Ebenfalls ab 15:00 Uhr live: Das Duell im Abstiegskampf zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen mit Romano Schmid, Marco Grüll und Marco Friedl

RB Leipzig mit Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald gegen Christian Ilzer und die TSG Hoffenheim am Flutlicht-Freitag ab 19:30 Uhr live – auch in UHD/HDR und Dolby Atmos

Die Deutsche Bundesliga mit Sky X streamen

Am kommenden Samstag empfängt Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer im „Tipico Topspiel der Woche“ den HSV. Nach dem 2:0-Erfolg gegen den FC Augsburg konnten die Dortmunder den Ausrutscher der Bayern am vergangenen Wochenende nutzen und den Rückstand auf neun Punkte verkürzen. Gelingt ihnen gegen den HSV der dritte Sieg in Folge?

Bereits am frühen Nachmittag empfängt der FC Bayern mit Konrad Laimer Union Berlin mit Leopold Querfeld und Christopher Trimmel. Nach dem 1:1 gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Spieltag wollen die Münchner wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Die Berliner hingegen konnten nach zwei Niederlagen in Folge zuletzt wieder einen Erfolg verbuchen und möchten nun an diese Leistung anknüpfen. Schaffen sie es, den Bayern ein Bein zu stellen?

Für Romano Schmid, Marco Grüll und Marco Friedl steht am Samstag ein wichtiges Spiel im Abstiegskampf an. Mit Werder Bremen treten sie auswärts beim VfL Wolfsburg an. Zwar konnten sich die Bremer mit zwei Siegen aus den letzten drei Partien etwas von den Abstiegsrängen absetzen. Doch in Sicherheit können sie sich noch nicht fühlen. Gelingt den Wolfsburgern ein Sieg, könnten sie den Rückstand auf Bremen auf nur einen Punkt verkürzen.

Der Flutlicht-Freitag mit dem Duell zwischen RB Leipzig und Christian Ilzers TSG Hoffenheim

Bereits am morgigen Freitag trifft RB Leipzig mit Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald auf die TSG Hoffenheim mit Trainer Christian Ilzer. Aktuell belegen die Leipziger den fünften Tabellenplatz und liegen drei Punkte hinter Hoffenheim. Mit einem Sieg könnten sie nach Punkten zumindest gleichziehen. Neben der regulären Übertragung wird die Partie auch in UHD/HDR und Dolby Atmos angeboten.

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge. Darunter neu sind alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert. Sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag. Wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga am Wochenende bei Sky Sport:

Flutlicht-Freitag:

19:30 Uhr: RB Leipzig – TSG Hoffenheim live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Samstag:

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: FC Bayern München – 1. FC Union Berlin live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: 1. FC Heidenheim – Bayer Leverkusen live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: 1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: VfL Wolfsburg – SV Werder Bremen live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ Borussia Dortmund – Hamburger SV live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

Beitragsbild: Imago.