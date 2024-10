Mit Celtic gegen Dortmund: Ex-Rapidler Kühn blüht in Schottland auf

Persönlich ausgezeichnet und mit Celtic Glasgow in der vergangenen Saison erst Double-Sieger geworden. Nicolas Kühn blüht seit seinem Abschied vom SK Rapid im Jänner 2024 in Schottland richtig auf.

Vor dem Champions-League-Match von Celtic gegen Borussia Dortmund (heute ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass) gerät Kühn erstmals so richtig in den Fokus der deutschen Medien. Der 24-Jährige gewann einst die Fritz-Walter-Medaille in Gold und ist wohl der beste Spieler bei Celtic. Dennoch ist Nicolas Kühn in seinem Heimatland eher unbekannt.

Über Rapid in die Champions League

Kühn verbrachte seine Jugend bei vielen unterschiedlichen Vereinen: Über St. Pauli, Hannover, RB Leipzig und Ajax landete der Rechtsaußen 2020 bei der Reservemannschaft von Bayern München. Nach einer Leihe zu Erzgebirge Aue wechselte Kühn im Sommer 2022 zum SK Rapid – ein richtungsweisender Schritt.

In eineinhalb Saisonen steuerte der Deutsche in 51 Pflichtspielen sieben Tore und zehn Assists für die Hütteldorfer bei. Zusammen mit Marco Grüll bildete er eine der besten Flügelzangen der ADMIRAL Bundesliga. Die Schwächen in Kühns Spiel waren sicherlich die fehlende Konstanz sowie eine mangelnde Chancenverwertung.

VIDEO: Nicolas Kühn mit seinem ersten Treffer für Rapid (28.08.2022 gegen Sturm Graz)

Dennoch wurde zu Jahresbeginn der schottische Topklub Celtic Glasgow auf den ehemaligen U20-Nationalspieler Deutschlands aufmerksam. Immerhin 3,5 Millionen Euro legte der Traditionsverein für Kühn hin. Der Wechsel sollte sich sowohl für Celtic als auch für Kühn selbst lohnen.

Über Umwege ins DFB-Team?

Bei Celtic Glasgow ist der Offensivspieler unverzichtbar – beeindruckende 13 Scorerpunkte hat Kühn in den ersten neun Pflichtspielen dieser Spielzeit gesammelt. Fünf Tore erzielte er selbst, zudem gab er acht Vorlagen, eine davon beim 5:1-Kantersieg gegen Slovan Bratislava zum Champions-League-Start. Heute will Kühn die wacklige BVB-Abwehr erschüttern und noch mehr Licht auf sich lenken.

Kühn möchte sich in Zukunft sein großes Ziel erfüllen: „Ich möchte irgendwann mal in die deutsche Nationalmannschaft.“ Das klingt sehr ambitioniert, über Umwege ins Nationaltrikot hat es aber beispielsweise auch Robin Gosens geschafft.

(SID/Red.)

Bild: Imago