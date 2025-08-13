Mit Danso! So starten PSG und Tottenham im UEFA Super Cup

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain trifft im UEFA Super Cup auf Europa-League-Gewinner Tottenham Hotspur. Das Spiel beginnt um 21:00 Uhr in Udine. Für PSG ist es nach der Niederlage im Klub-WM-Finale gegen Chelsea bereits die zweite Chance auf einen internationalen Titel in dieser Saison.

Die Pariser haben in der Saison 2024/25 den nationalen Pokal, die Ligue 1 und die Champions League gewonnen. Tottenham erlebte in der vergangenen Premier-League-Saison hingegen eine enttäuschende Spielzeit und belegte nur Platz 17, doch der Triumph in der Europa League rettete die Saison und sicherte die Teilnahme am heutigen Endspiel.

Paris Saint-Germain gegen Tottenham ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit Sky X streamen!

Die Aufstellungen im Überblick

Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur

Beitragsbild: Imago