Mit dem „Duell der Unbesiegten“: Der 6. Bundesliga-Spieltag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Sturm Graz gegen Austria Wien am Sonntag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Zuvor am Sonntag die Duelle SK Rapid – WSG Tirol und SV Ried – TSV Hartberg

Am Samstag die Spiele WAC – Red Bull Salzburg, SCR Altach – LASK und Blau-Weiß Linz – Grazer AK 1902

Die Sky Experten am Wochenende: Marc Janko am Samstag sowie am Sonntag Thomas Silberberger

Das Spitzenduell der Vorsaison steht bevor: Sturm Graz empfängt am Wochenende Austria Wien in der steirischen Hauptstadt. Können die Veilchen an den Erfolg des letzten Spieltags anknüpfen – oder nimmt Sturm den Schwung aus dem Derby mit und feiert den nächsten Sieg? Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Sturm Graz gegen Austria Wien am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Nach der Länderspielpause wartet auf Meister Sturm die nächste Herausforderung: Die Wiener Austria reist nach ihrem ersten Saisonsieg nach Graz. Dem Team von Stephan Helm gelang gegen den SCR Altach die Trendwende – nun soll der Aufwärtstrend auch gegen Sturm anhalten. Die Blackies gehen nach dem 3:0-Derbyerfolg ebenfalls mit Rückenwind in dieses Duell. Wer sich in diesem heißen Match durchsetzen kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Zuvor empfängt der zweite Hauptstadtklub die WSG Tirol. Beide Teams sind noch ungeschlagen – Rapid führt mit einem Spiel und fünf Punkten mehr die Tabelle an, während die Tiroler auf Rang vier lauern. Beenden Peter Stöger und seine Hütteldorfer die Serie von Philipp Semlic und seinem Team, oder landen die Tiroler einen Sensationserfolg in Wien? Die Antwort darauf sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Im dritten Sonntagsspiel reist der TSV Hartberg zur SV Ried ins Innviertel. Der Aufsteiger, der beide Oberösterreich-Derbys gegen den LASK und Blau-Weiß Linz für sich entscheiden konnte, empfängt die Steirer mit breiter Brust. Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

Ab 14:00 Uhr starten Moderator Johannes Brandl und Sky Experte Thomas Silberberger mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Sonntag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, die Vorberichterstattung für das Duell Sturm Graz gegen Austria Wien startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Der Bundesliga-Samstag mit dem Duell zwischen dem WAC und Red Bull Salzburg live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Bereits am Samstag reist Thomas Letsch mit seinem Team nach Kärnten zum WAC. Die Bullen sind – wie Rapid und die WSG Tirol – noch ungeschlagen, liegen aber zwei Punkte hinter den Wienern auf Rang zwei. Mit einem Sieg im Lavanttal wollen sie Druck auf die Hütteldorfer machen. Doch Didi Kühbauer und seine Elf haben etwas dagegen. Wer sich hier die drei Punkte holt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit empfängt der SCR Altach den LASK. Nach der ersten Saisonniederlage am vergangenen Spieltag wollen die Vorarlberger gegen die Oberösterreicher wieder voll punkten. Die Athletiker hingegen wollen den enttäuschenden Saisonstart hinter sich lassen und mit dem zweiten Sieg zurück auf die Siegerstraße. Ob ihnen das gelingt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 gezeigt.

Im dritten Samstagsspiel trifft Blau-Weiß Linz auf den GAK. Das Remis gegen Salzburg am letzten Spieltag war für die Linzer ein erster Lichtblick – nun soll gegen die Grazer endlich der erste Dreier her. Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Ab 16:30 Uhr stimmen Moderatorin Constanze Weiss und Sky Experte Marc Janko die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Zudem können Fans die Samstags-Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 13. September 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

RZ Pellets WAC – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SCR Altach – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FC Blau-Weiß Linz – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Marc Janko

Sonntag, 14. September 2025

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

SK Rapid – WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SV Oberbank Ried – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Thomas Silberberger

