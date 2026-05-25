Mit Díaz und James: Kolumbien benennt WM-Aufgebot

Luis Díaz vom FC Bayern führt das Aufgebot der kolumbianischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada an.

Neben dem aktuellen Double-Sieger gehört mit Kapitän James Rodríguez auch ein ehemaliger Starspieler der Münchner dem 26-köpfigen Kader von Trainer Néstor Lorenzo an. Der 34-Jährige spielt mittlerweile in der MLS für Minnesota United, kommt dort aber nur sporadisch zum Einsatz.

Mit dem früheren Mainzer und Kölner Jhon Córdoba sowie dem Ex-Leverkusener Gustavo Puerta fahren zwei weitere ehemalige deutsche Bundesligaprofis für die Südamerikaner zur WM. Wertvollste Spieler im Kader sind neben Díaz Mittelstürmer Luis Suárez (Sporting Lissabon), Abwehrchef Davinson Sánchez (Galatasaray Istanbul) und Abräumer Richard Ríos (Benfica Lissabon). Kolumbien startet als letztes Team am 18. Juni in Mexico City gegen Usbekistan in die WM, es folgen in Gruppe K Duelle mit der DR Kongo und Portugal.

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