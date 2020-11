Mit diesen Aufstellungen starten WAC und LASK in der Europa League

Nachdem der Wolfsberger AC mit zwei Siegen in Folge auch in der Liga angekommen ist, wollen die Kärtner in der Europa League die guten Leistungen aus den vergangenen Wochen fortsezten. Im Heimspiel gegen Dinamo Zagreb sollen die Chancen auf den Aufstieg erhöht werden. Nach vieler überstandener Corona-Infektionen hat Ferdinand Feldhofer nun wieder die Qual der Wahl, was die Startaufstellung betrifft.



Folgende Mannschaft schickt der WAC-Trainer aufs Feld:

Im Parallelspiel kämft der LASK im direkten Duell um die zwei Aufstiegsplätze ins Sechzehntelfinale der Europa League. Die Linzer stehen momentan, sowie der heutige Gegner und Gruppenfavorit Tottenham, der gegen Ludogorez Rasgrad spielt, nach drei Runden mit je sechs Punkten da.

Mit dieser Startformation tritt der LASK gegen Antwerpen an:

Beitragsbild: GEPA