Mit Dominic Thiem! Die Ischgl-Trophy HEUTE LIVE auf Sky und im kostenlosen Stream

Ischgl kann nicht nur Wintersport – und will genau das an diesem Wochenende mit dem neuen Exhibition-Tennisturnier zeigen. Von 11. bis 14. Dezember wird bei der Ischgl-Trophy in den Tiroler Alpen echte Wettkampfatmosphäre herrschen – mit bekannten Gesichtern aus der Tennis-Welt.

Inmitten alpiner Kulisse schlagen bei dem Turnier prominente Ex-Tennisstars auf. Mit dabei im „Ischgl Tennis Dome“: Dominic Thiem, Tommy Haas, Mischa Zverev, Jo-Wilfried Tsonga, Feliciano López und Stefan Koubek. In der ATP Off-Season bietet das Kurzturnier echte Wettkampfatmosphäre – mit Liveübertragung auf Sky Sport Austria und im FREE-Livestream hier auf skysportaustria.at, sowie über 1.300 Zuschauerplätzen vor Ort.

Sky zeigt alle Spiele der Ischgl-Trophy 2025! Am Samstag geht es los ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Tennis und im kostenlosen Livestream!

Die Order of Play (13.12.2025)

15:00 Uhr: Halbfinale 1

Nicht vor 16:30 Uhr: Show Match (Mixed Doubles)

Nicht vor 18:00 Uhr: Halbfinale 2

(Red.) / Bild: Imago