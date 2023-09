Mit Doppelpack gegen Schweden: Arnautovic zweitbester ÖFB-Torschütze

Marko Arnautovic hat sich beim 3:1-Sieg des ÖFB-Teams in Schweden von Hans Krankl abgesetzt und ist nun solo zweitbester Torschütze der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft.

Der 34-jährige Rekordteamspieler traf am Dienstag im EM-Qualifikationsspiel in Schweden zum 2:0 (56.) und 3:0 (69./Elfmeter) und hält in 110 Länderspielen bei 36 Treffern. Mehr Tore im ÖFB-Team hat mit 44 Treffern nur Toni Polster erzielt.

Die Spieler mit den meisten Toren im österreichischen Fußball-Nationalteam:

1. Toni Polster 44 Tore (in 95 Länderspielen/im Team 1982-2000)

2. Marko Arnautovic 36 (110/seit 2008)

3. Hans Krankl 34 (69/1973-1985)

4. Johann Horvath 29 (46/1924-1934)

5. Erich Hof 28 (37/1957-1968)

. Marc Janko 28 (70/2006-2019)

7. Toni Schall 27 (28/1927-1934)

8. Matthias Sindelar 26 (43/1926-1937)

. Andreas Herzog 26 (103/1988-2003)

10. Karl Zischek 24 (40/1931-1945)

(APA) / Bild: GEPA