Mit einem Bein im Endspiel: United siegt bei Bilbao in Überzahl

Manchester United steht nach einem 3:0-Sieg im Hinspiel bei Athletic Bilbao dicht vor dem Einzug ins Finale der Europa League.

Casemiro brachte die Red Devils nach einer halben Stunde in Führung, kurz darauf sah Bilbao-Verteidiger Vivian nach einem Foul an Höjlund kurz vor dem Tor die Rote Karte. Den folgenden Elfmeter verwandelte Bruno Fernandes (37.) und schnürte wenig später noch vor der Pause den Doppelpack (45.).

Bilbao startete im ausverkauften Estadio de San Mames, wo am 21. Mai auch das Finale stattfinden wird, mit euphorischer Unterstützung im Rücken ambitioniert und dominant. Inaki Williams setzte einen Kopfball knapp über das Tor (11.), United-Verteidiger Victor Lindelöf konnte gerade noch auf der Linie klären (19.). Danach wurden die Basken kalt erwischt.

United eiskalt – Bilbao im Pech

Casemiro traf per Kopf zur bis dato schmeichelhaften Führung (30.). Wenig später hielt Vivian Rasmus Höjlund bei einer Hereingabe an der Schulter fest. Nach VAR-Studium entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter und Rot für den Bilbao-Verteidiger, da Höjlund an einer klaren Torchance gehindert wurde. Kapitän Bruno Fernandes verwertete den Elfmeter eiskalt (37.), kurz vor der Pause schnürte der Portugiese mit einem überlegten Abschluss den Doppelpack (45.).

In Hälfte zwei agierte United in Überzahl geschickt und bestimmte das Spielgeschehen. Casemiro köpfelte an die Außenstange (64.), Alejandro Garnacho scheiterte mit einer Direktabnahme (84.). Zu zehnt konnte Bilbao United nicht mehr in die Bredouille bringen, der Traum vom Endspiel im eigenen Stadion rückte in weite Ferne. Manchester ist dem ersten Finaleinzug nach 2021 sehr nahe. Der letzte Titel in der Europa-League datiert aus dem Jahr 2017.

