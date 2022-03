Mit einem Österreicher: Marsch präsentiert Trainerteam bei Leeds

Der frühere Salzburg-Coach Jesse Marsch übernahm am Montag das Traineramt bei Leeds United. Leeds hatte sich am Sonntag nach zuletzt vier Niederlagen in Folge vom argentinischen Betreuer Marcelo Bielsa getrennt. Marsch erhielt einen Vertrag bis 2025, sein Debüt feiert der US-Amerikaner am Samstag auswärts gegen Leicester City (ab 13:20 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1).

Am heutigen Donnerstag hat Leeds United das Trainerteam um Chefcoach Marsch präsentiert. Mit dabei ist auch ein Österreicher: Franz Schiemer wird Marsch beim Premier League-Klub assistieren. Schiemer war bis zum Sommer 2021 Co-Trainer des US-Amerikaners bei Red Bull Salzburg. Davor war der ehemalige ÖFB-Teamspieler bereits als Co-Trainer beim FC Liefering (2016-2017) und Manager bei der SV Ried (2017-2018) tätig.

Der frühere Trainer von Swansea City, Cameron Toshack, tritt ebenfalls dem neuen Team um Jesse Marsch bei. Toshack war bis Oktober 2020 Cheftrainer beim zypriotischen Erstligisten Pafos FC. Außerdem stößt der bisherige U23-Coach Mark Jackson zum Trainerteam.



📰 #LUFC are pleased to confirm Jesse Marsch’s backroom team that will be in place until the end of the season

— Leeds United (@LUFC) March 3, 2022