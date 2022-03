Mit einer Überraschung: WM-Trikot von Argentinien geleakt

Das Trikot der argentinischen Nationalmannschaft für die WM 2022 in Katar ist geleakt worden.

Laut Footyheadlines gestaltet sich das Trikot des WM-Finalisten von 2014 im Vergleich zu den vorherigen Jahren etwas anders. Was auffällt: Die Streifen sind nicht gleich breit.

⚠ : Argentina 2022 World Cup Home Kit Leaked: https://t.co/9P2uNGoCkx — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 24, 2022

Stattdessen soll das Trikot aus zwei dünneren himmelblauen Streifen in der Mitte und zwei breiteren an den Außenseiten des Trikots bestehen. Diese sollen etwa dreimal so breit wie die Streifen in der Mitte sein, die die argentinische Flagge darstellen soll.

(skysport.de)

Bild: Imago