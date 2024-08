Mit etwas Mühe: Zverev bei US Open in Runde zwei

Alexander Zverev hat einen gelungenen Start in seine Titelmission bei den US Open hingelegt.

Der Hamburger setzte sich am Montag in einer Frühschicht gegen seinen Landsmann Maximilian Marterer mit etwas Mühe 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2 durch und musste dabei nur phasenweise an seine Leistungsgrenze gehen. In der zweiten Runde trifft der Olympiasieger von Tokio auf Alexandre Muller aus Frankreich oder Adam Walton (Australien).

Im 35. Anlauf peilt Zverev seinen ersehnten ersten Grand-Slam-Titel an. In New York war er 2020 nur zwei Punkte vom Triumph entfernt gewesen, ehe er gegen Dominic Thiem eine der bittersten Niederlage seiner Laufbahn kassierte. In Cincinnati hatte Zverev nach Wochen der gesundheitlichen und sportlichen Rückschläge zuletzt mit dem Halbfinaleinzug aufsteigende Form bewiesen.

