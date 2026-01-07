Die Deutsche Bundesliga am Wochenende live auf Sky Sport

Am Flutlicht-Freitag trifft Eintracht Frankfurt auf Borussia Dortmund und Marcel Sabitzer – ab 19:30 Uhr live, auch in UHD/HDR und Dolby Atmos

Im „Tipico Topspiel der Woche“ empfängt Bayer Leverkusen den VfB Stuttgart am Samstag ab 17:30 Uhr live

Zuvor am Samstag das Duell zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig mit Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager – ab 15:00 Uhr live

Außerdem am Samstag: Werder Bremen mit Romano Schmid, Marco Friedl und Marco Grüll gegen Christian Ilzer und TSG Hoffenheim – ebenfalls ab 15:00 Uhr live

Am Samstagabend steht im „Tipico Topspiel der Woche“ das Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart an. Die Leverkusener verabschiedeten sich mit einem Sieg in die Winterpause und kletterten auf den dritten Tabellenplatz. Stuttgart musste sich hingegen mit einem Unentschieden zufriedengeben. Wer startet mit einem Erfolg ins neue Jahr?

Bereits am Nachmittag treten Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager mit RB Leipzig auswärts beim FC St. Pauli an. Die Leipziger mussten in den vergangenen beiden Partien jeweils eine Niederlage hinnehmen und wollen diese Negativserie nun beenden. Für St. Pauli wäre jeder Punkt wertvoll, um sich von den Abstiegsrängen abzusetzen. Die Hamburger sind in den letzten drei Spielen ungeschlagen geblieben.

Viel Österreich-Power in der Deutschen Bundesliga live auf Sky

Zudem trifft Werder Bremen mit Romano Schmid, Marco Friedl und Marco Grüll am Samstagnachmittag auf die TSG Hoffenheim unter Trainer Christian Ilzer. Die Bremer sind seit fünf Spielen sieglos und wollen gegen Hoffenheim endlich wieder einen vollen Erfolg feiern. Auch das Team von Christian Ilzer strebt drei Punkte an, um sich weiterhin in den Top fünf der Tabelle zu behaupten.

Christopher Trimmel und Leopold Querfeld stehen für Union Berlin im Einsatz. Gemeinsam mit ihrem Team empfangen sie Mainz 05. Die Berliner möchten ihre Siegesserie auf drei Spiele ausbauen, während die Mainzer auf ihren ersten Sieg nach elf sieglosen Partien hoffen.

Der Flutlicht-Freitag mit dem Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund

Bereits am Freitag empfängt Eintracht Frankfurt den BVB mit Marcel Sabitzer. Die Dortmunder sind seit acht Spielen ungeschlagen und belegen aktuell den zweiten Tabellenplatz, während Frankfurt auf Rang sieben liegt. Können sich die Frankfurter durchsetzen, oder bleiben die Borussen auch im neunten Spiel in Folge unbesiegt? Neben der regulären Übertragung wird die Partie auch in UHD/HDR und Dolby Atmos angeboten.

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga am Wochenende bei Sky Sport

Flutlicht-Freitag:

19:30 Uhr: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Samstag:

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: FC St. Pauli – RB Leipzig live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: Werder Bremen – TSG Hoffenheim live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: 1. FC Union Berlin – 1. FSV Mainz 05 live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: SC Freiburg – Hamburger SV live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: 1. FC Heidenheim – 1. FC Köln live auf Sky Sport Bundesliga 5

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

