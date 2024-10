Mit Grillitsch und Prass: Hoffenheim verliert bei Porto

Trotz viel Mut und leidenschaftlicher Defensivarbeit hat die TSG Hoffenheim in der Europa League den ersten Rückschlag kassiert.

Der deutsche Bundesligist verlor den Härtetest beim FC Porto mit 0:2 (0:1), zeigte aber eine gute Leistung gegen das portugiesische Spitzenteam. Für die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo war es die erste Niederlage nach zuvor drei ungeschlagenen Pflichtspielen in Serie.

Vier Punkte im Europacup bedeuten einen Platz im Tabellenmittelfeld, der Auftritt gegen ein Top-Team aus Portugal dürfte aber weiteres Selbstvertrauen für das knifflige Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim am Sonntag bringen. Tiago Djalo (45.+2) knackte nach einem Freistoß die ansonsten gut sortierte Hoffenheimer Abwehr, Samu Omorodion (75.) erhöhte.

Manchester United bleibt ohne Sieg

Manchester United kommt bei Fenerbahce Istanbul nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Das Team von Erik ten Hag geht durch einen Treffer des Dänen Christian Eriken in der 15. Minute in Führung. In weiterer Folge ist es der Keeper Andre Onana, der die Führung der Engländer mit einer Doppelparade in die Halbzeit rettet. Gleich nach der Halbzeit-Pause ist es dann En-Nesyri (49.), der den Ausgleich für die Türken erzielt.

Die zwischenzeitliche United-Führung durch Eriksen:

Spurs behalten weiße EL-Weste

Tottenham siegt dank eines Richarlison-Elfmeters (52.) im eigenen Stadion knapp mit 1:0 gegen AZ Alkmaar und holt damit den dritten Sieg im dritten Europa-League-Spiel.

(Red./SID) / Bild: Imago