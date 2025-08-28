Mit Hammer-Duell Liverpool gegen Arsenal– der 3. Spieltag der Premier League live auf Sky Sport

Meister Liverpool gegen Vizemeister Arsenal am Sonntag ab 17:00 Uhr live – auch in UHD

Oliver Glasner und Crystal Palace zu Gast bei Aston Villa – ebenfalls am Sonntag ab 19:55 Uhr live

Am Samstag-Nachmittag das Spiel Manchester United gegen Burnley ab 15:50 Uhr in „GOAL RUSH – Premier League Konferenz“

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Sky baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus mit der EFL, Carabao Cup und Vertu Trophy

Schon am dritten Spieltag steht ein echter Kracher an: Meister Liverpool trifft am Sonntag an der Anfield Road auf Vizemeister Arsenal. Beide Teams sind mit zwei Siegen perfekt in die Saison gestartet – jetzt kommt es zum ersten direkten Duell. Wer setzt das erste Ausrufezeichen? Das „Match of the Week“ gibt es ab 17:00 Uhr live auf Sky Sport Premier League – auch in UHD.

Auch Oliver Glasner ist am Sonntag mit Crystal Palace auswärts bei Aston Villa gefordert. Nach zwei Unentschieden zum Auftakt sind die Eagles weiter auf der Suche nach dem ersten Sieg –den wollen sie sich gegen Unai Emery und sein Team holen. Live wird die Partie ab 19:55 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Premier League gezeigt.

Kevin Danso trifft am Samstag um 13:20 Uhr mit Tottenham Hotspur auf den AFC Bournemouth.

GOAL RUSH – Alle Tore und alle Highlights live bei Sky

Ab dieser Saison können Sky Zuschauer:innen die Premier League am Samstagnachmittag noch intensiver erleben: Für alle, die mehr als ein Einzelspiel sehen wollen, ist die neue Funktion „GOAL RUSH” die zentrale Anlaufstelle, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen. Jeden Samstagnachmittag begleitet Sky Sport Premier League die parallel stattfindenden Partien um 16:00 Uhr mit „GOAL RUSH”. Das Topspiel des Nachmittags – an diesem Samstag bestreiten es Manchester United und Burnley – steht dabei im Mittelpunkt der Übertragung, während über Splitscreen-Einblendungen alle Highlights der anderen Begegnungen wie Tore, Elfmeter und Großchancen mit deutschem Kommentar in Echtzeit gezeigt werden. Als zusätzliche Ton-Option wird der englische Originalkommentar (Doppelkommentar) angeboten.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Künftig wird Sky Sport umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy anbieten. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 3. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

13:20 Uhr: FC Chelsea – FC Fulham live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

13:20 Uhr: Tottenham Hotspur – AFC Bournemouth live auf Sky Sport Mix

15:50 Uhr: „GOAL RUSH – Premier League Konferenz“ mit dem Topspiel des Nachmittags Manchester United – FC Burnley live auf Sky Sport Premier League

18:20 Uhr: Leeds United – Newcastle United live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: Brighton & Hove Albion – Manchester City live auf Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: Nottingham Forest – West Ham United live auf Sky Sport 5

17:00 Uhr: „Match of the Week” FC Liverpool – FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

19:30 Uhr: „Match of the Week: Die Analyse” live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

19:55 Uhr: Aston Villa – Crystal Palace live auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Premier League

20:00 Uhr: „All Goals: Die Highlight-Show”, 3. Spieltag live auf Sky Sport News

Foto: Imago