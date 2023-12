Mit Hans Krankl & Monti Beton: Das „Abseits“-Weihnachtsspecial am Samstag bei Sky Sport Austria

Abseits“ in einer 60-minütigen Spezialausgabe mit einem Weihnachtskonzert von Hans Krankl und Monti Beton am Samstag ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Das Sky Studio wird zur festlichen Konzertbühne: In einer einstündigen „Abseits“-Spezialausgabe stimmen Österreichs Fußballlegende & leidenschaftlicher Musiker Hans Krankl und Monti Beton die Sky Zuseher:innen mit ausgewählten Klassikern auf das Weihnachtsfest ein.

Hans Krankl und Monti Beton performen gemeinsam ihre liebsten Weihnachtslieder wie „Winter Wonderland“, „Christmas Cookies“, „A Marshmallow World“, „The Great Snowman“, „Blue Christmas“, „Rudolph The Red Nosed Reindeer“, „Happy Xmas“ oder „Feliz Navidad“. Dazwischen wird Hans Krankl über seine Vorliebe für Weihnachten und die Beziehung zu Monti Beton sprechen sowie persönliche Anekdoten preisgeben. Durch die Sendung führen Kimberly Budinsky und Jörg Künne.

„Abseits“

Samstag, 9. Dezember 2023, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1

Das neue Bundesliga-Wochenende bei Sky Sport Austria mit dem Format „Abseits“

Seit dem Start der Bundesliga-Saison 2023/24 begrüßen Kimberly Budinsky & Jörg Künne immer samstags nach „Alle Spiele, alle Tore“ spannende Gäste, die aus Bereichen „abseits“ des Fußballs wie Musik, Kabarett, Kunst oder Kultur stammen. Im Talk-Format „Abseits“ sprechen die Gäste über ihren Bezug zum Fußball und damit verbundene Erinnerungen. Immer wieder werden außerdem Vertreter:innen aus dem Fußball zu Gast sein, die dann Themen „abseits“ des runden Leders besprechen.

„Talk & Tore“- Der Fußballtalk am Sonntagabend

In der 511. Ausgabe von „Talk & Tore“ blickt Moderatorin Constanze Weiss auf einen ereignisreichen und spannenden Herbst in der ADMIRAL Bundesliga zurück. Im Rahmen der Sendung wird aufgearbeitet, wer die Gewinner und wer die Verlierer des ersten Saisonabschnitts sind. Außerdem werden noch die bevorstehenden Entscheidungsspiele in den internationalen Bewerben thematisiert und die Chancen der österreichischen Teams eingeschätzt.

„Talk & Tore“

Sonntag, 10. Dezember 2023, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1

Das Erfolgsformat am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

„Talk & Tore“ ist in der aktuellen Saison an seinen „alten“ Sendeplatz am Sonntagabend zurückgekehrt. Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss oder Martin Konrad moderierte Talkrunde richten.