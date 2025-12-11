Mit Hedl! Das ist die Rapid-Aufstellung gegen Omonia Nikosia

Torhüter Niklas Hedl kehrt in die Aufstellung des SK Rapid zurück: So starten die Hütteldorfer ins Heimspiel gegen Omonia Nikosia.

Für Rapid geht es in der Conference League im letzten Heimspiel des Kalenderjahres nur noch um Schadensbegrenzung. Die ersten vier Spiele wurden verloren, Grün-Weiß ist das einzige Team im Bewerb ohne einen einzigen Zähler – was den letzten Tabellenplatz bedeutet. Gegen Omonia Nikosia soll es nun erstmals Punkte geben.

Wie bei der 1:2-Heimniederlage gegen die SV Ried setzt Rapids Interimstrainer Stefan Kulovits auf ein 4-3-3. Im Tor kommt es dabei zu einem von insgesamt vier Veränderungen in der Startelf: Statt Paul Gartler darf nun wieder Niklas Hedl zwischen den Pfosten stehen. Amin-Elias Gröller ersetzt in der Viererkette Jonas Auer. Im Mittelfeld darf Lukas Grgic statt Rekordzugang Tobias Gulliksen starten. Im Sturmzentrum ersetzt Ercan Kara Claudy Mbuyi.

Das ist die Rapid-Aufstellung gegen Omonia Nikosia

Bild: GEPA