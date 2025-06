Mit Kaufoption: Ried leiht Serie-A-Stürmer aus

Mit Kingstone Mutandwa hat die SV Oberbank Ried einen Mittelstürmer unter Vertrag genommen, der zuletzt bei Cagliari Calcio in der italienischen Serie A (11 Spiele, 1 Tor) kickte. Der 22-jährige Nationalspieler aus Sambia (2 Länderspiele) hat einen Leihvertrag für diese Saison mit Kaufoption unterschrieben.

„Kingstone Mutandwa ist der Stürmertyp, den wir für unsere Angriffsreihe gesucht haben. Er ist ein schneller und körperlicher Stürmer, der in der Serie A schon Erfahrung auf Top-Level gesammelt hat. Er ist in unseren Gesprächen sehr ambitioniert rübergekommen und will in Ried seine Spuren hinterlassen“, betont Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport.

„Ried präsentierte mir ein Projekt, das mich wirklich begeisterte. Nachdem ich mit der sportlichen Leitung gesprochen und die Ambitionen des Vereins kennengelernt hatte, wusste ich, dass dies der richtige Ort ist, um mich sowohl spielerisch als auch persönlich weiterzuentwickeln“, sagt Kingstone Mutandwa. „Ich möchte in jedem Spiel mein Bestes geben, mir meinen Platz im Kader verdienen und der Mannschaft helfen, diese Saison erfolgreich zu sein. Ich bin hier, um hart zu arbeiten, stärker zu werden und auf und neben dem Platz einen positiven Einfluss zu haben. Den österreichischen Fußball verfolge ich schon länger. Er ist intensiv, mit viel taktischer Disziplin. Ich habe auch viel Gutes über die Fankultur und die Leidenschaft der Fans hier gehört, was mich sehr motiviert.“

