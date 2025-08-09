Mit Kaufoption: Sturm verleiht Angreifer nach Frankreich

Nun ist es offiziell: Der SK Sturm Graz gibt den Abgang von Offensivspieler Amady Camara bekannt.

Der 20-jährige Malier wechselt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis zum FC Nantes in die französische Ligue 1, für den kommenden Sommer hat sich Nantes die Möglichkeit einer dauerhaften Verpflichtung gesichert. Bereits unter der Woche wurde über einen Transfer spekuliert.

Parensen: „Camara kann in einer europäischen Topliga Fuß fassen“

Camara kam im Sommer 2023 zum SK Sturm, insgesamt absolvierte er 14 Spiele für Sturm II in der 2. Liga (6 Tore, 4 Vorlagen) sowie 51 Einsätze für die Kampfmannschaft, in denen er 3 Tore erzielte.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen meinte: „Amady Camara ist ein Offensivspieler mit sehr großem Potenzial, welches er bei uns in vielen Momenten aufblitzen ließ. Bei Nantes hat er die Chance, in einer europäischen Topliga Fuß zu fassen, diese Chance wollten wir ihm ermöglichen. Wir sehen diesen Schritt als sehr guten für Amadys Zukunft an, werden seine Entwicklung im kommenden Jahr ganz genau verfolgen und wüschen ihm alles Gute für die kommende Saison.“

