Mit Laimer: Bayern deklassiert Bochum

Fünf Tore gegen den Barça-Frust: Der FC Bayern München hat den VfL Bochum klar besiegt und nach dem 1:4 beim FC Barcelona für ein wenig Beruhigung gesorgt. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany gewann mit Konrad Laimer als rechten Außenverteidiger beim Tabellenletzten locker mit 5:0 (2:0) und bleibt Tabellenführer der Bundesliga.

Vor 26.000 Zuschauern im ausverkauften Ruhrstadion erzielten Michael Olise (16.), Jamal Musiala (26.), Harry Kane (57.), Leroy Sané (65.) und Kingsley Coman (71.) die Tore für den klar überlegenen Rekordmeister. Die vor allem in der zweiten Hälfte überforderten Bochumer warten auch unter den Interimstrainern Markus Feldhoff und Murat Ural weiter auf den ersten Saisonsieg.

Laimer spielt durch

Im Vergleich zur Champions-League-Demütigung in Katalonien baute Kompany sein Team auf drei Positionen um. Defensivmann Konrad Laimer sowie die beiden Offensiv-Zauberer Musiala und Coman rückten für Raphaël Guerreiro, Thomas Müller und Serge Gnabry in die Startelf.

Bochum trat engagiert auf, verwickelte die Bayern in viele Zweikämpfe und stellte die Münchner damit in der Anfangsphase durchaus vor Probleme. In Führung ging der Favorit trotzdem. Die Bayern ließen danach den Ball besser laufen und kontrollierten das Spiel. Den großen Glanz strahlten sie dabei zunächst nicht aus, doch es reichte. Spätestens nach dem Tor von Kane zum 3:0 war die Partie entschieden.

(APA)

Bild: Imago