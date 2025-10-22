Mit Laimer! So startet der FC Bayern gegen Club Brügge
Am heutigen Mittwoch empfängt der FC Bayern München in der Champions League den belgischen Vertreter Club Brügge (jetzt live auf Sky Sport Austria 2 – mit Sky Stream live dabei).
In der Bundesliga läuft für die Münchner unter Trainer Vincent Kompany bislang alles nach Maß – sieben Spiele, sieben Siege, das Punktemaximum. Auch in der „Königsklasse“ zeigt sich der deutsche Rekordmeister souverän: Nach zwei Partien stehen ebenfalls sechs Punkte zu Buche. Club Brügge dagegen hat in der laufenden Ligaphase drei Zähler geholt, das Spiel gegen Atalanta wurde knapp mit 1:2 verloren.
Das sind die Aufstellungen der beiden Teams:
Aufstellung Bayern München
Aufstellung Club Brügge
Bild: Imago