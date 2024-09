Mit LASK vs. GAK: Der Bundesliga-Samstag heute live & exklusiv bei Sky

Das Traditionsduell LASK gegen GAK live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag außerdem Altach – Blau-Weiß Linz und Austria Klagenfurt – Hartberg exklusiv bei Sky



Sky-Experte am Samstag ist Marc Janko



Streame alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass

Am Samstag kommt es in Linz zum Aufeinandertreffen der beiden Traditionsklubs LASK und GAK 1902. Der Aufsteiger wartet weiterhin auf seinen ersten Sieg in dieser Saison, doch auch die Linzer konnten in keinem ihrer letzten fünf Spiele punkten. Welches Team seine Formkrise beenden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zeitgleich ist Blau-Weiß Linz in Altach zu Gast. Nach dem Sieg im Linzer Derby möchte die Elf von Gerald Scheiblehner auch in Vorarlberg voll anschreiben. Ob dies gelingt, sehen Sky Seher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Im dritten Spiel am Samstagnachmittag empfängt Austria Klagenfurt den TSV Hartberg. Diese Partie ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Die Samstagsspiele werden zudem in der Original Sky-Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Ab 16:15 Uhr stimmen Moderator Michael Ganhör und Sky-Experte Marc Janko die Zuschauer:innen auf den spannenden Fußball-Nachmittag ein. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds.

Die 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Samstag, 21. September 2024

16:15 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:45 Uhr

LASK – Grazer AK 1902, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Austria Klagenfurt – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

CASHPOINT SCR Altach – FC Blau-Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky-Experte: Marc Janko

Bild: GEPA