Lazaro mit Assist: Torino verpasst Napoli nächsten Nackenschlag

Valentino Lazaro hat sich am Sonntag über seinen ersten Saisonassist in der italienischen Fußball-Meisterschaft freuen dürfen.

Der 27-jährige Steirer bereitete beim 3:0-Heimerfolg von Torino gegen Napoli in der 19. Serie-A-Runde den dritten Treffer der Heimischen vor, Alessandro Buongiorno (66.) vollendete per Kopf. Zuvor hatten auch Antonio Sanabria (43.) und Nikola Vlasic (52.) getroffen. Lazaro spielte zum zweiten Mal in Folge durch.

Torino rückte mit dem siebenten Saisonsieg als Zehnter bis auf einen Punkt an den schwächelnden Neunten Napoli heran. Im Spitzenfeld der Tabelle festigte AC Milan den dritten Platz mit einem 3:0-Erfolg beim Vorletzten Empoli.