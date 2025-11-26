Mit Leverkusen gegen den BVB – die Deutsche Bundesliga am Wochenende live bei Sky Sport

Im „Tipico Topspiel der Woche“ empfängt Bayer Leverkusen Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer am Samstag ab 17:30 Uhr live

Zuvor am Samstag das Duell zwischen Bayern München mit Konrad Laimer und dem FC St. Pauli – ab 15:00 Uhr live

Außerdem am Samstag: Christian Ilzer und die TSG Hoffenheim gegen den FC Augsburg und Werder Bremen mit Marco Friedl, Marco Grüll und Romano Schmid gegen den 1. FC Köln

Am Flutlicht-Freitag trifft Borussia Mönchengladbach auf RB Leipzig mit Xaver Schlager, Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald – ab 19:30 Uhr live, auch in UHD/HDR und Dolby Atmos

Am Samstagabend kommt es im „Tipico Topspiel der Woche“ zum Aufeinandertreffen zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund. Dank des Sieges gegen Wolfsburg am vergangenen Spieltag konnten sich die Leverkusener in der Tabelle vor die Dortmunder schieben. Gelingt es Marcel Sabitzer und seinen Teamkollegen, sich den dritten Tabellenplatz direkt zurückzuholen?

Bereits am Nachmittag empfängt Bayern München mit Konrad Laimer den FC St. Pauli. Am vergangenen Spieltag gelang es den Münchnern, einen 0:2-Rückstand gegen Freiburg in einen 6:2-Sieg zu verwandeln. Damit bleiben sie weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze. Gelingt St. Pauli die Überraschung und können sie die Bayern bezwingen?

Zur gleichen Zeit empfängt Christian Ilzer mit der TSG Hoffenheim den FC Augsburg. Die Hoffenheimer sind unter Ilzer seit fünf Spielen ungeschlagen, mussten sich jedoch am vergangenen Wochenende mit einem Unentschieden gegen Mainz begnügen. Setzt sich die Erfolgsserie fort, oder gelingt es Augsburg, Hoffenheim zu stoppen?

Am Samstagnachmittag trifft Werder Bremen mit Marco Friedl, Marco Grüll und Romano Schmid auf den direkten Tabellennachbarn, den 1. FC Köln. Beide Teams mussten zuletzt Niederlagen hinnehmen und sind nun auf der Jagd nach drei Punkten. Außerdem tritt Leopold Querfeld mit Union Berlin gegen den 1. FC Heidenheim an. Die Berliner wollen gegen das Schlusslicht der Tabelle einen Sieg einfahren.

Der Flutlicht-Freitag mit dem Duell zwischen dem Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig

Bereits am Freitag empfängt Borussia Mönchengladbach RB Leipzig mit Xaver Schlager, Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald. Die Gladbacher haben sich von ihrer Krise zu Saisonbeginn erholt und die letzten drei Partien allesamt gewonnen. Können sie ihren Lauf auch gegen Leipzig fortsetzen, oder verteidigen die Sachsen erfolgreich ihren zweiten Tabellenplatz? Neben der regulären Übertragung wird die Partie auch in UHD/HDR und Dolby Atmos angeboten.

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga am Wochenende bei Sky Sport:

Flutlicht-Freitag:

19:30 Uhr: Borussia Mönchengladbach – RB Leipzig live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Samstag:

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: FC Bayern München – FC St. Pauli live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: Werder Bremen – 1. FC Köln live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: 1. FC Union Berlin – 1. FC Heidenheim live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: TSG Hoffenheim – FC Augsburg live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

