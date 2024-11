Mit Marco Kasper: Detroit gewinnt in Chicago 4:1

Die Detroit Red Wings mit dem Kärntner Stürmer Marco Kasper haben zum vierten Mal in Serie gegen die Chicago Blackhawks gewonnen. Die Red Wings siegten am Mittwoch in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL auswärts mit 4:1.

Alex deBrincat (20.), Dylan Larkin (33.), Joe Veleno (44.) und Andrew Copp (58.) trafen vor fast 20.000 Zuschauern im United Center für Detroit, das sich auf Platz vier der Atlantic Division verbesserte. Für Chicago traf Nick Foligno (29.) zum 1:2.

Alexander Owetschkin hat seine Torserie fortgesetzt und den Rückstand auf den Allzeit-Rekord von Wayne Gretzky auf 33 Tore verkürzt. Der russische Stürmer erzielte beim 3:2-Heimsieg der Washington Capitals gegen die Nashville Predators in der 51. Minute das Siegestor und traf damit im fünften Spiel hintereinander. Nach seinem achten Saisontreffer hält der 39-Jährige bei 861 Treffern, der Torrekord von Gretzky steht bei 894.

Nach einer Verletzungspause von drei Spielen kehrte Connor McDavid ins Team der Edmonton Oilers zurück. Mit dem Superstar mussten sich die Kanadier zu Hause den Vegas Golden Knights mit 2:4 geschlagen geben.

(APA)/ Foto: Imago