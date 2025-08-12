Mit Mbappé & Co! So starten WSG und Real ins Testspiel

Real Madrid gastiert in Innsbruck! Im Tivoli-Stadion bestreiten die Fußball-Stars ab 18:55 Uhr (live auf Sky Sport Austria 1 – mit Sky X live streamen) gegen die WSG Tirol eines von nur zwei Testspielen in dieser ungewöhnlichen Vorbereitung.

Für die WSG-Kicker bietet sich die wohl einmalige Chance, sich mit Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, David Alaba und Co. zu messen. „Die müssen jetzt gegen den Tabellenführer spielen. So leicht wird das auch nicht“, verwies Moritz Wels auf den aktuellen Liga-Höhenflug. So starten die beiden Teams in dieses Testspiel der besonderen Art:

Die Startelf der WSG Tirol:

So startet Real Madrid:

Bild: GEPA