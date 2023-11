In der Conference League sind Thomas Murg und Stefan Schwab mit PAOK Saloniki nach einem 2:1 bei Eintracht Frankfurt als Gruppensieger weiter. Murg wurde in der 66. Minute ausgewechselt, Schwab kam in der 79. ins Spiel.

(APA)

Tore im VIDEO:

0:1 Kedziora (55.)



1:1 Marmoush (58.)



1:2 Zivkovic (73.)



Beitragsbild: Imago