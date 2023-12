Mit Nadal und Osaka: Brisbane wird zum Turnier der Comebacks

Nach fast einem Jahr Pause gibt Rafael Nadal beim Saisonauftakt-Turnier in Brisbane sein Comeback – vielleicht sein letztes. Der Spanier kehrt von einer am 18. Jänner in der zweiten Australian-Open-Runde erlittenen Hüftverletzung zurück, 2024 dürfte sein Abschiedsjahr auf der Tour werden. Beim Spanier darf man sich dessen aber nie so sicher sein, vorerst liegt sein Fokus freilich sowieso auf einer möglichst geglückten Rückkehr ins Tennis-Getriebe – und das per Wildcard.

In der Weltrangliste ist Nadal nur noch auf Position 672 zu finden, mit jenen 45 Punkten von der gewonnenen Melbourne-Runde. Sein erstes Antreten in Brisbane seit sieben Jahren soll den Fans des 22-fachen Grand-Slam-Turniersiegers, aber letztlich auch ihm selbst, einen Anhaltspunkt für den Grad seiner Wettbewerbsfähigkeit geben. Dass dieser hoch ist, davon ist Novak Djokovic überzeugt. „Ich erwarte Rafa immer auf seinem höchsten Niveau, um ehrlich zu sein.“

Djokovic von Nadals überzeugt: „Er will Titel“

Nadal wie auch ihn selbst hätte man oft abgeschrieben, wie der Weltranglistenerste aus Serbien am Mittwoch nach einer in Saudi-Arabien in drei Sätzen gegen den Spanier Carlos Alcaraz verlorenen Exhibition meinte. „Wir haben sie immer eines Besseren belehrt. Er (Nadal, Anm.) ist nicht der Spieler, der zurückkommt um nur auf einem mittleren Level zu spielen. Er will Titel und einen Grand Slam gewinnen, so hat er sicher trainiert. Er will der Beste sein – das ist es, warum er ist, was er ist: eine Legende unseres Sports.“

Alcaraz hat eine ähnliche Meinung von seinem Landsmann, besonders nachdem er jüngste Trainingsvideos vom 37-Jährigen gesehen und Feedback von anderen Spielern erhalten hat. „Sie haben mit ihm trainiert und sagen, dass er auf seinem Top-Level zurückkommt“, erklärte der 20-jährige Iberer. Das passt zur Aussage von Nadals Trainer Carlos Moya, wonach sein Schützling gute Fortschritte gemacht habe. Als Coach sei er aber unsicher, wie Nadals Körper auf die Härten eines Grand-Slam-Turniers reagiere.

Nadal in Brisbane sofort im Mittelpunkt

Nadal ist am Mittwoch in Brisbane angekommen, der ehemalige Weltranglisten-Erste war natürlich sofort im Mittelpunkt, auch wenn bei diesem 250er-Event Könner wie Holger Rune (NOR), Grigor Dimitrow (BUL), Ben Shelton (USA) und Andy Murray (GBR) auch am Start stehen. Dominic Thiem als ebenfalls ehemaliger Grand-Slam-Sieger wird in der Qualifikation wohl fast übersehen. „Ich bin glücklich, wieder auf der Tour und nach einigen Jahren zurück in Brisbane zu sein“, sagte Nadal zum Einstand.

Er wird zum ersten Mal seit 19 Jahren auf der Tour nicht gesetzt sein, womit es schon in der ersten Runde zu einem absoluten Schlager und auch ernsten Kräftemessen für Nadal kommen kann. Ebenfalls per Wildcard ungesetzt ihr Comeback gibt im Frauen-Turnier von Brisbane Naomi Osaka. Die Japanerin hat im Juli ihre Tochter Shai geboren. Die 26-jährige vierfache Grand-Slam-Turniersiegerin hat seit ihrem Rückzug von einem Turnier in Tokio im September 2022 kein WTA-Event mehr bestritten.

(APA) / Bild: Imago