Mit nur 24 Jahren: Skispringerin Eder hört auf

Nur drei Wochen nach dem Karriereende ihres Lebensgefährten Manuel Fettner hat auch die österreichische Skispringerin Lisa Eder mit nur 24 Jahren ihren Rücktritt erklärt. „Der Österreichische Skiverband nimmt diese Entscheidung respektvoll zur Kenntnis“, teilte der ÖSV in einer Presseaussendung mit.

Eder hatte in der vergangenen Saison im Gesamtweltcup als beste Österreicherin Platz vier belegt. In ihrer Karriere gewann die Tirolerin zwei Weltcupspringen, bei der WM in Trondheim holte sie Silber mit dem ÖSV-Team.

Eder ist seit einigen Jahren mit Manuel Fettner liiert, dessen Laufbahn ebenfalls kürzlich endete. Ihr Rücktritt ist für das ÖSV-Frauenteam ein weiterer Rückschlag. Mit Eva Pinkelnig ist eine frühere Spitzenathletin seit einem halben Jahr mit einem Kreuzbandriss rekonvaleszent. Vor der eben erst beendeten Saison hatten die langjährigen Leistungsträgerinnen Jacqueline Seifriedsberger und Sara Marita Kramer ihre Karrieren beendet.

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