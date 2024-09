Mit nur 31 Jahren: Varane beendet Karriere

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Raphael Varane hat mit sofortiger Wirkung seine Karriere beendet. Wie der 31-Jährige via Instagram mitteilte, werde er aber weiterhin Teil seines bisherigen Vereins Como 1907 bleiben. In welcher Funktion der Franzose dem italienischen Klub von ÖFB-Legionär Matthias Braunöder erhalten bleibt, ist noch unklar.

Varane hatte in den vergangenen Jahren immer öfter mit kleineren Verletzungen zu kämpfen. Daher sehe er nun „den richtigen Moment aufzuhören“, denn er wolle sich nicht „an den Fußball klammern“. Nun beginne „ein neues Leben außerhalb des Spielfeldes. Ich werde bei Como bleiben“, schrieb Varane: „Nur ohne meine Fußball-Schuhe und Schienbeinschoner. Ich freue mich, bald mehr darüber zu berichten.“

Varane tritt als Weltmeister und viermaliger CL-Sieger ab

Varane hatte 2018 bei der WM in Russland mit dem französischen Team den Titel geholt. Zudem gewann der Verteidiger mit Real Madrid dreimal die spanische Meisterschaft und reckte viermal die Champions-League-Trophäe in die Höhe. Nach drei Jahren bei Manchester United und dem Gewinn des englischen Ligapokals am Ende der vergangenen Saison, wechselte Varane im Sommer 2024 zum Serie-A-Aufsteiger Como. Dort absolvierte er aber aufgrund einer Knieverletzung nur eine Partie im italienischen Pokal.

(SID) / Bild: Imago