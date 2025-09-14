Mit nur 46 Jahren: Britische Box-Ikone Hatton verstorben

Großbritanniens Box-Idol Ricky Hatton ist im Alter von nur 46 Jahren gestorben. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf britische Medienberichte. Demnach sehe die Polizei keine verdächtigen Todesumstände.

„The Hitman“ Hatton war Weltmeister im Halbwelter- und Weltergewicht. Zu seinen besten Zeiten in den Nullerjahren gehörte er zu den populärsten Sportlern des Vereinigten Königreiches. Das renommierte „Ring Magazine“ und der US-Sender ESPN kürten Hatton 2005 zum Boxer des Jahres.

Hatton gewann seine ersten 40 Profikämpfe. Erst 2007 verlor er in einem mit Spannung erwarteten Duell mit US-Ikone Floyd Mayweather erstmals, damals durch Technischen Knockout. 2009 kassierte er gegen Manny Pacquiao seine zweite Niederlage, nach einer weiteren Pleite gegen Wjatscheslaw Sentschenko verabschiedete sich Hatton aus dem Ring. Nach seiner Karriere hatte er öffentlich über mentale Probleme gesprochen.

