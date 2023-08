Mit ÖFB-Legionär Schifferl: Drittligist Unterhaching blamiert Augsburg

Unterhaching hat nach dem Aufstieg in die 3. Deutsche Fußball-Liga für einen weiteren Coup gesorgt. Im ersten Hauptrundenspiel im DFB-Pokal seit sechs Jahren besiegte die Mannschaft mit ÖFB-Legionär Raphael Schifferl in der Startelf den deutschen Bundesligisten Augsburg verdient 2:0.

Im Hachinger Sportpark erzielte Routinier Mathias Fetsch (34) in der 29. Minute den Führungstreffer. Augsburg fiel vor und nach dem Rückstand zu wenig ein, um den Drittligisten ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Großchancen für die Gäste gab es kaum, die beste vergab Kapitän Ermedin Demirovic kurz vor der Pause. In der vierten Minute der Nachspielzeit machten die Gastgeber durch Boipelo Mashigo dann alles klar. WAC-Leihgabe Schifferl stand über die vollen 90 Minuten auf dem Feld.

Verdienter Lohn: Zusätzliche 431.200 Euro für den Einzug in die zweite Pokal-Runde, die der finanziell nicht auf Rosen gebettete Verein gut gebrauchen kann.

20 Bundesliga-Spiele für den WAC

Für die Kampfmannschaft des Wolfsberger AC absolvierte Schifferl in der vergangenen Saison 25 Pflichtspiele, davon 20 in der ADMIRAL Bundesliga, zwei im ÖFB-Cup und drei in der Qualifikation zur Conference League. Nach der Ankunft von Manfred Schmid bei den Kärntnern rutschte der 24-Jährige immer mehr aus dem Kader und beendete die Saison bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga. Im Sommer kam es dann zur Leihe nach Unterhaching.

(Red./SID) / Bild: Imago