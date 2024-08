Mit Olympiarekord! Äthiopier Tola gewinnt Marathon

Der Äthiopier Tamirat Tola gewinnt den Marathon-Bewerb bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

Der Ex-Weltmeister lief die höchst anspruchsvollen 42,195 km in 2:06:26 Stunden und triumphierte mit 21 Sekunden Vorsprung vor Bashir Abdi aus Belgien (2:06:47) und dem Kenianer Benson Kipruto (2:07,00).

Die historische Triple-Mission von Eliud Kipchoge scheiterte derweil früh. Der Kenianer musste nach etwa der Hälfte des Rennens abreißen lassen und kämpfte offenbar mit Seitenstechen. Einen der zahlreichen Anstiege, an dem sich am Samstagmorgen wie auch am Rest der Strecke Tausende Zuschauer für eine Gänsehautatmosphäre sorgten, musste der Olympiasieger von 2021 und 2016 gar im Gehen absolvieren. Rund zehn Kilometer vor dem Ziel gab der 39-jährige Ex-Weltrekordler schließlich auf.

Tola nutzte eine der kniffligen Stellen der Strecke, die aus der Stadt in südwestlicher Richtung zum Schloss von Versailles und wieder zurück in Frankreichs Hauptstadt führte, für eine entscheidende Attacke. Rund 15 Kilometer vor dem Ziel konnte niemand folgen. Insgesamt mussten die Läufer etwa 480 Höhenmeter absolvieren.

Den Weltrekord im Marathon hält Kelvin Kiptum, der vor knapp einem Jahr in Chicago 2:00:35 Minuten gelaufen war. Der Kenianer kam im vergangenen Februar bei einem Autounfall im Alter von 24 Jahren ums Leben.

(SID)/Bild: Imago