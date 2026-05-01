Mit Option: Flick bei Barcelona offenbar vor Verlängerung

Trainer Hansi Flick hat sich mit den Klubverantwortlichen des FC Barcelona offenbar auf eine Vertragsverlängerung geeinigt.

Wie die spanische Tageszeitung Mundo Deportivo am Freitag berichtete, konnte der ursprünglich bis 2027 laufende Vertrag mit dem 61-Jährigen bis 2028 verlängert werden – mit Option auf ein weiteres Jahr.

Barca will bis 2029 verlängern – Flick möchte wohl Option

Barcas Verantwortliche, allen voran Präsident Joan Laporta, hatten ursprünglich geplant, den Vertrag fest bis Juni 2029 auszuweiten. Nach dem Bericht der in Barcelona ansässigen Zeitung konnte sich Flick jedoch durchsetzen und die Option vereinbaren, um mehr Spielraum zu haben.

Grundsätzlich sei es „natürlich mein Plan“, bei Barcelona zu bleiben, hatte Flick zuletzt gesagt. Flicks nun verhandelte Option würde laut Mundo Deportivo aktiviert werden, wenn beide Parteien zum Saisonende 2027/28 zustimmen.

Ursprünglich habe sich Flick erst nach der Saison mit Vertraglichem befassen wollen, nun stehe eine Unterschrift unmittelbar bevor. Theoretisch könnte Barcelona bereits an diesem Wochenende den Titel in der spanischen Liga gewinnen.

(SID)

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