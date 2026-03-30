Mit Pöltl: Toronto deklassiert Orlando

Die Toronto Raptors haben Orlando Magic am Sonntag (Ortszeit) im Rennen um die direkte Play-off-Qualifikation in der National Basketball Association (NBA) mit 139:87 deklassiert. Der deutlichste Saisonsieg war gleichzeitig der zweithöchste der Club-Geschichte, zu dem Jakob Pöltl elf Zähler und sieben Rebounds beisteuerte. Weiters standen für den Center aus Wien drei Assists und je ein Steal sowie Block in 25:03 Minuten auf dem Parkett zu Buche.

Historisch war das 31:0 der Raptors binnen gut sieben Minuten von 14:20 auf 45:20, wobei Pöltl den Schlusspunkt setzte. Einen derartigen Lauf hatte es in der Liga seit dem Beginn derartiger Aufzeichnungen vor bald 30 Jahren noch nie gegeben. „Wir haben unsere Gegner heute einfach mit unserer defensiven Intensität überrumpelt, haben die Turnover in einfache Punkte für uns verwandelt und dann auch gut geworfen“, kommentierte der heimische NBA-Pionier den Kantersieg. RJ Barrett und Scottie Barnes waren mit 24 bzw. 23 Punkten die besten Werfer der Kanadier, bei denen acht Spieler zweistellig scorten.

Defensive hat Partie gewonnen

Die Defensive, vor allem vor der Pause, habe die Partie gegen einen unmittelbaren Play-off-Konkurrenten gewonnen, sagte Pöltl weiter. Es sei jedenfalls „ein wichtiger Sieg“ gelungen. Mit einer 42:32-Bilanz sind die Raptors bei noch acht ausstehenden Begegnungen in der regulären Saison weiter Fünfter im NBA-Osten. Die ersten sechs Teams qualifizieren sich direkt für die K.o.-Phase. Am Dienstag wartet eine hohe Hürde. Toronto ist bei den Detroit Pistons und damit beim Spitzenreiter der Eastern Conference zu Gast.

Niederlagen hat es am Sonntag auch für weitere Play-off-Konkurrenten der Kanadier gesetzt. Miami Heat verlor bei Nachzügler Indiana Pacers 118:135. Die Charlotte Hornets mussten sich den Boston Celtics 99:114 geschlagen geben.

Oklahoma City bezwang New York

Titelverteidiger Oklahoma City Thunder rang die New York Knicks mit 111:100 nieder. Shai Gilgeous-Alexander zeichnete für 30 Punkte verantwortlich. Die Denver Nuggets feierten mit 116:93 gegen die Golden State Warriors den sechsten Sieg in Folge. Nikola Jokic verpasste mit 25 Zählern, 15 Rebounds und acht Assists knapp sein fünftes Triple-Double hintereinander.

(APA)

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