Die Indianapolis Colts haben in der National Football League (NFL) gegen die Arizona Cardinals im sechsten Saisonspiel den fünften Sieg gefeiert.

Das Heimteam mit Left Tackle Bernhard Raimann gewann am Sonntag 31:27. Die Entscheidung in einer Partie mit mehreren Führungswechseln brachte ein Touchdown von Runningback Jonathan Taylor Mitte des Schlussviertels. Nächsten Sonntag treten die Colts, die ihren besten Saisonstart seit 2009 verzeichnen, bei den Los Angeles Chargers an.

