Mit RB Leipzig gegen Bayern und Dortmund gegen St. Pauli: Die Deutsche Bundesliga am Wochenende live bei Sky Sport

Die Deutsche Bundesliga am Wochenende live auf Sky Sport

Im „Tipico Topspiel der Woche“ empfängt RB Leipzig mit Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager den FC Bayern am Samstag ab 17:30 Uhr live

Zuvor am Samstag das Duell zwischen Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer und dem FC St. Pauli – ab 15:00 Uhr live

Außerdem am Samstag: Christian Ilzer und die TSG Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen – ebenfalls ab 15:00 Uhr live

Am Flutlicht-Freitag trifft Werder Bremen mit Romano Schmid, Marco Friedl und Marco Grüll auf Eintracht Frankfurt – ab 19:30 Uhr live, auch in UHD/HDR und Dolby Atmos

Am Samstagabend steht im „Tipico Topspiel der Woche“ das Duell zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München an. Bei Leipzig stehen Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager allesamt zur Verfügung, während die Bayern nach dem gestrigen Sieg gegen Köln um den Einsatz von Konrad Laimer bangen müssen. Bleiben die Münchner weiterhin ungeschlagen, oder gelingt es Leipzig, sie zu bezwingen?

Bereits am Nachmittag steht Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer gegen den FC St. Pauli auf dem Platz. Die Dortmunder feierten am Dienstag einen 3:0-Erfolg gegen Werder Bremen und wollen nun auch gegen den Vorletzten der Tabelle drei Punkte holen. Kann St. Pauli für eine Überraschung sorgen und wichtige Zähler im Abstiegskampf sammeln?

Außerdem empfängt Christian Ilzer mit der TSG Hoffenheim Bayer Leverkusen. Die Hoffenheimer feierten gestern einen 5:1-Erfolg über Borussia Mönchengladbach und konnten sich dadurch in der Tabelle vor die Werkself schieben, deren Spiel gegen den HSV verschoben wurde. Gelingt es der Mannschaft von Christian Ilzer, den fünften Tabellenplatz zu verteidigen, oder werden sie direkt wieder von Leverkusen überholt?

Patrick Wimmer und der VfL Wolfsburg treffen am Samstag auf das Tabellenschlusslicht Heidenheim. Nach dem Sieg gegen St. Pauli haben sich die Wölfe ins Tabellenmittelfeld vorgearbeitet und wollen sich mit einem weiteren Erfolg weiter absichern.

Der Flutlicht-Freitag mit dem Duell zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt

Bereits am Freitag trifft Werder Bremen mit Romano Schmid, Marco Friedl und Marco Grüll auf Eintracht Frankfurt. Beide Mannschaften mussten am Dienstag eine Niederlage hinnehmen und wollen nun schnellstmöglich zurück in die Erfolgsspur. Welches Team setzt sich durch? Neben der regulären Übertragung wird die Partie auch in UHD/HDR und Dolby Atmos angeboten.

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga am Wochenende bei Sky Sport:

Flutlicht-Freitag:

19:30 Uhr: Werder Bremen – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Samstag:

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: Borussia Dortmund – FC St. Pauli live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: 1. FC Köln – 1. FSV Mainz 05 live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: TSG Hoffenheim – Bayer Leverkusen live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: VfL Wolfsburg – 1. FC Heidenheim live auf Sky Sport Bundesliga 5

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ RB Leipzig – FC Bayern München live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

Bild: Imago