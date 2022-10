Mit Salzburg & LASK: Der Bundesliga-Samstag der 11. Runde ab 16 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria!

Am Samstag ab 16:00 Uhr SCR Altach – Salzburg, LASK – TSV Hartberg und Austria Klagenfurt – Austria Lustenau live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Sky Experten am Samstag: Marc Janko

Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Marc Janko live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am heutigen Samstag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf drei Parallel-Spiele freuen. Der SCR Altach empfängt daheim Tabellenführer Salzburg. Können die Vorarlberger gegen die Bullen punkten? Ob die schwierige Aufgabe gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich trifft der TSV Hartberg in Pasching auf den LASK.

Seit sechs direkten Duellen warten die Oberösterreicher auf einen vollen Erfolg gegen die Steirer. Wer sich in diesem Spiel durchsetzen kann, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. In der dritten Begegnung des Tages muss Austria Lustenau in Kärnten gegen Austria Klagenfurt bestehen. Welche Austria als Sieger vom Platz geht, sehen Sky Seher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Alle Partien werden zudem ab 16:00 Uhr in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.