Mit Salzburg & Rapid! Die UEFA Europa League und UEFA Conference League am Donnerstag live bei Sky

Rakow Czestochowa gegen den SK Rapid am Donnerstag ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Außerdem am Donnerstag in der UEFA Europa League unter anderem Salzburg auswärts gegen Bologna und Roter Stern Belgrad gegen FCSB Bukarest live bei Sky

In der UEFA Conference League ist Oliver Glasner mit Crystal Palace zu Gast bei RC Straßburg – live bei Sky

Sky zeigt 35 der 36 Spiele der UEFA Europa League und UEFA Conference League live

Michael Ganhör moderiert den UEFA Super Donnerstag und Experte Markus Schopp analysiert die Spielzüge der Top-Teams

Am UEFA Super Donnerstag dürfen sich die Fans erneut auf jede Menge österreichische Fußball-Power freuen: In der UEFA Europa League tritt der FC Salzburg auswärts beim FC Bologna an, während Roter Stern Belgrad FCSB Bukarest empfängt. In der UEFA Conference League reist Rapid zu Rakow Czestochowa, und Oliver Glasner ist mit Crystal Palace zu Gast bei RC Straßburg. Nur mit Sky sehen Fans 35 der 36 Begegnungen der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live.

Der UEFA Super Donnerstag mit Rakow Czestochowa gegen SK Rapid und FC Bologna gegen FC Salzburg live bei Sky

Am Donnerstag reist der SK Rapid nach Polen, um gegen Rakow Czestochowa anzutreten. Die Hütteldorfer sind weiterhin auf der Suche nach ihren ersten Punkten und möchten in Polen die schlechten Erinnerungen an das Auftaktspiel der diesjährigen Ligaphase gegen Lech Posen hinter sich lassen. Ob das gelingt, sehen Fans live auf Sky Sport Austria 2.

Am späten Abend trifft der FC Salzburg in der UEFA Europa League auswärts auf den FC Bologna. Nach dem Sieg gegen die Go Ahead Eagles am letzten Spieltag wollen die Bullen an ihre Leistung anknüpfen und auch in Italien wichtige Punkte holen. Diese Partie ist live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur gleichen Zeit trifft Roter Stern Belgrad auf FCSB Bukarest. Am vergangenen Spieltag konnten die Serben dank eines Treffers von Marko Arnautovic gegen OSC Lille einen Sieg feiern. Gelingt es ihnen diesmal, auch gegen die Rumänen drei Punkte einzufahren? Die Antwort auf diese Frage ist live auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

In der UEFA Conference League ist Oliver Glasner mit Crystal Palace bei RC Straßburg zu Gast. Nachdem die Londoner am vergangenen Spieltag ihren ersten Heimsieg in einem internationalen Klubwettbewerb feiern konnten, möchten sie nun an diesen Erfolg anknüpfen und auch gegen die Franzosen voll punkten. Dieses Spiel wird live auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

In den weiteren Spielen am Donnerstag sehen Sky Kund:innen ab 18:45 Uhr die Partien Feyenoord Rotterdam – Celtic Glasgow, FC Porto – OGC Nizza, Viktoria Pilsen – SC Freiburg, AS Roma – FC Midtjylland und Aston Villa – Young Boys Bern. Ab 21:00 Uhr sind zudem die Partien Go Ahead Eagles – VfB Stuttgart, Glasgow Rangers – SC Braga, KRC Genk – FC Basel und Nottingham Forest – Malmö FF zu sehen. Sky Seher:innen können sich außerdem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Michael Ganhör stimmt die Zuseher:innen ab 18:00 Uhr auf die spannungsgeladenen Begegnungen des fünften Spieltages der UEFA Europa League und des vierten Spieltages der UEFA Conference League ein. Experte Markus Schopp versorgt die Fans mit fundierten Analysen.

Die Sky Live-Spiele der UEFA Europa League & UEFA Conference League

Der UEFA Super Donnerstag

18:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 1

18:45 Uhr

Rakow Czestochowa – SK Rapid live auf Sky Sport Austria 2

Feyenoord Rotterdam – Celtic Glasgow live auf Sky Sport Austria 3

FC Porto – OGC Nizza live auf Sky Sport Austria 4

Viktoria Pilsen – SC Freiburg live auf Sky Sport Austria 5

AS Roma – FC Midtjylland live auf Sky Sport Austria 6

Aston Villa – Young Boys Bern live auf Sky Sport Austria 7

21:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

FC Bologna – FC Salzburg live auf Sky Sport Austria 2

Go Ahead Eagles – VfB Stuttgart live auf Sky Sport Austria 3

Roter Stern Belgrad – FCSB Bukarest live auf Sky Sport Austria 4

Glasgow Rangers – SC Braga live auf Sky Sport Austria 5

KRC Genk – FC Basel live auf Sky Sport Austria 6

Nottingham Forest – Malmö FF live auf Sky Sport Austria 7

RC Straßburg – Crystal Palace live auf Sky Sport Austria 8

Sky Kund:innen können alle weiteren Sky Spiele auf skysportaustria.at/mediathek/ sowie in der Sky Sport Austria App verfolgen.

Moderation: Michael Ganhör

Experte: Markus Schopp

