Der SK Rapid gegen den FC Noah am Donnerstag live auf Sky Sport Austria 2

Außerdem am Donnerstag unter anderem Manchester United – Fehnerbace Istanbul, FC Porto – Hoffenheim und Dynamo Kiew – AS Roma live bei Sky

Alle Spiele der UEFA Europa League am Donnerstag live & exklusiv bei Sky

Sky zeigt 35 der 36 Spiele der UEFA Europa League und UEFA Conference League live

Johannes Brandl moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Alfred Tatar analysiert die Spielzüge der Spitzenteams

Streame die UEFA Europa League und UEFA Conference League mit dem Sky X-Traumpass

Wien, 22. Oktober 2024 – Am Donnerstag trifft der SK Rapid am zweiten Spieltag der UEFA Conference League auf den FC Noah. Nur mit Sky sehen Fans 35 der 36 Begegnung der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live. Sky zeigt am Donnerstag alle UEFA Europa League Spiele live & exklusiv.

Der UEFA Super Donnerstag mit dem SK Rapid gegen den FC Noah in der UEFA Conference League

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt die Zuseher:innen am Donnerstag ab 18:00 Uhr auf die spannungsgeladenen Begegnungen des dritten Spieltages der UEFA Europa League und des zweiten Spieltages der UEFA Conference League ein. Sky Experte Alfred Tatar versorgt die Fans mit fundierten Analysen.

Am zweiten Spieltag der UEFA Conference League trifft der SK Rapid zu Hause auf den FC Noah. Die Hütteldorfer wollen im ersten Heimspiel der neuen UEFA Conference League Saison den zweiten Sieg einfahren und ihre Form vom letzten Spieltag beibehalten. Ob sie erneut drei Punkte holen können, ist um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zeitgleich empfängt AS Roma einen der diesjährigen UEFA Champions League Playoff Gegner der Salzburger, Dynamo Kiew. Nach der Niederlage am letzten Spieltag wollen die Römer die ersten drei Punkte in dieser Europa League Saison sammeln. Dynamo Kiew steht nach zwei Niederlagen bereits unter Zugzwang. Wer dieses Duell für sich entscheidet, können Sky Zuseher:innen um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 mitverfolgen.

Am Abend trifft dann die TSG Hoffenheim auswärts auf den FC Porto. Hoffenheim konnte letzte Woche mit den beiden ÖFB-Legionären Florian Grillitsch und Alexander Prass gegen Dynamo Kiew gewinnen und will am dritten Spieltag nachlegen. Der FC Porto braucht nach der Auftaktniederlage und dem Unentschieden gegen Manchester United am letzten Spieltag drei Punkte. Diese Partie ist um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Manchester United reist nach zwei Unentschieden in Folge nach Istanbul und gastiert dort bei Fenerbahce. Die Mannschaft von Erik ten Hag will am dritten Spieltag die ersten drei Punkte einfahren. Jose Mourinho will das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Klub erfolgreich gestalten und die Red Devils ohne Punkte zurück nach England schicken. Für Fans ist diese Partie um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Donnerstag sehen Sky Kund:innen um 18:45 Uhr die Partien PAOK Thessaloniki – FC Viktoria Plzen, Eintracht Frankfurt – FC Riga, Maccabi Tel-Aviv – Real Sociedad, FC Panathinaikos – FC Chelsea und FC St. Gallen – AFC Fiorentina. Um 21:00 Uhr sind zudem die Partien Tottenham Hotspur – AZ Alkmaar, Twente Enschede – Lazio Rom, Olympique Lyon – Besiktas Istanbul, Paphos FC – 1. FC Heidenheim 1846 und Real Betis – FC Kopenhagen zu sehen. Sky Seher:innen können sich außerdem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen

Die UEFA Europa League & UEFA Conference League live bei Sky Sport Austria

Der UEFA Super Donnerstag

18:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 1

18:45 Uhr

SK Rapid – FC Noah live auf Sky Sport Austria 2

AS Roma – FC Dynamo Kiew live auf Sky Sport Austria 3

Eintracht Frankfurt – FC Riga live auf Sky Sport Austria 4

PAOK Thessaloniki – FC Viktoria Plzen live auf Sky Sport Austria 5

Maccabi Tel-Aviv – Real Sociedad live auf Sky Sport Austria 6

FC Panathinaikos – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 7

FC St. Gallen – AFC Fiorentina live auf Sky Sport Austria 8

21:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Fenerbahce Istanbul – Manchester United live auf Sky Sport Austria 2

FC Porto – TSG 1899 Hoffenheim live auf Sky Sport Austria 3

Tottenham Hotspur – AZ Alkmaar live auf Sky Sport Austria 4

Twente Enschede – Lazio Rom live auf Sky Sport Austria 5

Olympique Lyon – Besiktas Istanbul live auf Sky Sport Austria 6

Paphos FC – 1. FC Heidenheim 1846 live auf Sky Sport Austria 7

Real Betis – FC Kopenhagen live auf Sky Sport Austria 8

Sky Kund:innen können alle weiteren Sky Spiele auf skysportaustria.at/mediathek/

sowie in der Sky Sport Austria App verfolgen.

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar

Beitragsbild: GEPA