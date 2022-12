Mit sofortiger Wirkung: Austria Wien trennt sich von Trainer Schmid

Die Wiener Austria hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Manfred Schmid getrennt. Das gab der Bundesligist am Montag bekannt. Es seien „Auffassungsunterschiede in wesentlichen sportlichen Fragen“ festgestellt worden, hieß es in der Mitteilung. Die Suche nach einem Nachfolger des 51-Jährigen werde „umgehend“ gestartet. Die Profi-Kicker der „Veilchen“ befinden sich derzeit auf Urlaub. Schmid belegte mit der Austria in der Vorsaison überraschend Rang drei, in dieser Spielzeit aber folgte eine Talfahrt. Die Violetten überwintern in der Bundesliga nur als Tabellensiebenter, im Cup-Achtelfinale schied man gegen den Regionalligisten Wiener Sport-Club aus und in der Conference-League-Gruppenphase wurde man mit zwei Punkten aus sechs Partien Letzter.

Manfred Schmid: „Die Führung der Austria hat sich entschlossen in Zukunft eine bestimmte Art von Fußball sehen zu wollen. Das ist absolut in Ordnung, aber dafür bin ich nicht der richtige Trainer, weil ich nicht mit voller Überzeugung dahinterstehe. Da ich aber auch kein Trainer mit Ablaufdatum sein möchte, ist es für alle Seiten das Beste den Vertrag sofort aufzulösen. Ich möchte mich an dieser Stelle besonders bei meinen Spielern, bei den vielen Fans, bei allen Mitarbeitern und Verantwortlichen der Wiener Austria bedanken. Gemeinsam haben wir in diesen eineinhalb Jahren wunderschöne Erfolge gefeiert, die ich selbst kaum für möglich gehalten habe.“

Gerhard Krisch: „Wir möchten uns auch auf diesem Weg bei Manfred Schmid für sein Engagement herzlich bedanken und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg als Trainer alles erdenklich Gute.“

(APA)/Bild: GEPA