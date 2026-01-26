Mit Spezial-Lackierung: McLaren zeigt Bilder des neuen Autos
McLaren hat erste Bilder vom neuen MCL40 mit der Sonderlackierung für die erste Testwoche der Formel-1-Saison 2026 präsentiert.
Am ersten Tag der nicht-öffentlichen Tests in Barcelona wird der Sieger der letztjährigen Konstrukteurs-WM allerdings noch nicht teilnehmen, wie McLaren über die sozialen Medien mitteilte.
Nur während der Pre-Season-Tests in Barcelona wird der zweitälteste Formel-1-Rennstall mit dem Sonderdesign antreten.
Die offizielle Präsentation des neuen MCL40 wird erst am 9. Februar online vom Bahrain International Circuit stattfinden.
(skysport.de)
Beitragsbild: McLaren Racing © Privat