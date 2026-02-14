Mit Sturm Graz und dem OÖ-Derby: Die ADMIRAL Bundesliga heute live auf Sky

Am Samstag das Oberösterreich-Derby zwischen der SV Ried und dem LASK sowie die Spiele TSV Hartberg – SCR Altach und WSG Tirol – Sturm Graz

Sky-Experte am Samstag ist Thomas Silberberger

In Oberösterreich kommt es zum Derby, wenn am Samstag die SV Ried auf den LASK trifft. Nach der 0:1-Niederlage gegen Meister Sturm ist Ried aus den Top sechs gefallen, möchte sich aber direkt wieder zurückkämpfen.

Dafür müssten die Innviertler den LASK besiegen, der unter Trainer Didi Kühbauer weiterhin ungeschlagen ist und punktgleich mit Salzburg auf dem zweiten Tabellenplatz steht. Dieses Match sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Zeitgleich muss Sturm Graz auswärts bei der WSG Tirol antreten. Mit dem Sieg gegen Ried am vergangenen Wochenende konnten sich die Grazer an die Tabellenspitze heranarbeiten und liegen nun nur noch einen Punkt hinter Salzburg und dem LASK. Schafft es Fabio Ingolitsch mit seiner Mannschaft, drei Punkte in Tirol zu holen und weiter dranzubleiben? Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 gezeigt.

Im dritten Samstagsspiel stehen sich der TSV Hartberg und der SCR Altach gegenüber. Die Hartberger erkämpften zuletzt ein Remis gegen Rapid, während die Vorarlberger Blau-Weiß Linz mit 1:0 besiegen konnten. Für beide Mannschaften ist ein Platz unter den Top sechs weiterhin möglich – welche Mannschaft sammelt wichtige Punkte? Dieses Duell ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

Ab 16:30 Uhr stimmen Moderator Michael Ganhör und Sky Experte Thomas Silberberger die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Samstags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 14. Februar 2026

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

WSG Tirol – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SV Oberbank Ried – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Thomas Silberberger

