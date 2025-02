Die Vorentscheidung im Titelkampf? Der Meistergipfel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern am Samstag in der Deutschen Bundesliga live und exklusiv bei Sky Sport

Vom „Tipico Topspiel der Woche“ aus der BayArena berichten Sky Expertin Tabea Kemme, Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann, Wolff Fuss und Britta Hofmann ab 17:30 Uhr

Max Eberl, Fernando Carro und Lothar Matthäus direkt im Anschluss am Samstag ab 21:00 Uhr bei „Sky90 – Extra“

Sky Experte Didi Hamann und Michael Leopold melden sich bereits ab 14:00 Uhr mit dem „Tipico Countdown“ und den Nachmittagsspielen der Deutschen Bundesliga

Außerdem: die Doku „Wirtz & Musiala – von Talenten zu Weltstars“, das Interview mit Granit Xhaka und „Matchplan“ am Donnerstag, „Prime Time Spezial – Der Meistergipfel“ mit Michael Reschke am Freitagabend live aus Leverkusen

„Meine Geschichte – das Leben von Joachim Löw“ am Freitag ab 21:30 Uhr

Streame die Deutsche Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass

Am Samstagabend steigt in der BayArena der Meistergipfel. Der amtierende Meister Bayer Leverkusen empfängt den Rekordmeister und Tabellenführer FC Bayern zum Spitzenspiel in der Deutschen Bundesliga. Bei mittlerweile acht Punkten Rückstand auf Platz eins, scheint klar, dass nur ein Sieg die Hoffnungen der Werkself auf die Titelverteidigung weiterleben lässt. Ein Dreier der Bayern hingegen und damit dann elf Punkte Vorsprung auf den engsten Verfolger würde wohl die Entscheidung im Titelrennen bedeuten. Hoffnung dürften die Leverkusener aus den vergangenen zwei Jahren schöpfen: seit Xabi Alonso Trainer in Leverkusen ist, ist die Werkself in fünf Pflichtspielen gegen die Bayern noch ungeschlagen und konnte beide Heimspiele gewinnen.

Der Meistergipfel in der Deutschen Bundesliga live uns exklusiv auf Sky

Sky Sport überträgt den Meistergipfel der Deutschen Bundesliga live und exklusiv. Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Expertin Tabea Kemme, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann, Field-Reporterin Britta Hofmann und Kommentator Wolff Fuss die Zuschauer:innen zum „Tipico Topspiel der Woche“ aus der BayArena. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD bietet Sky Sport die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.

Insgesamt überträgt Sky Sport an diesem Wochenende die fünf Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. Von den Begegnungen am Freitagabend und am Sonntag zeigt Sky Sport ausführliche Zusammenfassungen direkt nach Spielende. Außerdem präsentiert Sky Sport von Freitag bis Sonntag alle Partien der 2. Deutschen Bundesliga live.

Eberl, Carro und Matthäus direkt nach dem Spiel bei „Sky90 Extra“

Direkt im Anschluss an das Spitzenduell erwartet Moderator hochkarätige Gäste bei „Sky90 Extra“. Ab 21:00 Uhr sind Bayern-Sportvorstand Max Eberl und Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung von Bayer Leverkusen, zu Gast in der Fußballdebatte. Komplettiert wird die Runde, die dieses Mal in der neuen Bayer 04-Fanwelt stattfindet, von Sky Experte Lothar Matthäus und Matthias Brügelmann, Chefredakteur Sport der Bild- und Welt-Gruppe. Darüber hinaus werden im Rahmen der Sendung noch weitere Gäste begrüßt.

Unberührt von der Sonderausgabe am Samstagabend meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr auch zur gewohnten Sendezeit am Sonntag ab 18:00 Uhr mit der regulären Ausgabe von „Sky90“. Im Studio werden dann Sky Experte Didi Hamann, Patrick Helmes, Moderatorin Valentina Maceri und Ivo Hrstic, Ressortleiter Sport bei RTL Deutschland, zu Gast sein und über den kompletten Spieltag der Deutschen Bundesliga sowie das Geschehen in den internationalen Wettbewerben sprechen.

Der Nachmittag in der Deutschen Bundesliga mit Bochum – BVB und Stuttgart – Wolfsburg live

Ab 14:00 Uhr stimmen Sky Experte Didi Hamann und Moderator Michael Leopold die Zuschauer:innen im „Tipico Countdown“ auf den Samstag in der Deutschen Bundesliga ein. Während der BVB mit neuem Trainer Niko Kovac an die Castroper Straße zum VfL Bochum reist, empfängt der VfB Stuttgart Ralph Hasenhüttl und den VfL Wolfsburg. In den weiteren Begegnungen des Nachmittags treffen der 1. FC Union Berlin und Borussia Mönchengladbach sowie der FC St. Pauli und der SC Freiburg aufeinander.

Alles rund um den Bundesliga-Meistergipfel und den gesamten Spieltag live bei Sky Sport

Auch an den übrigen Tagen des Spieltags sowie davor und danach präsentiert Sky Sport das volle Programm der Deutschen Bundesliga. Am Donnerstag um 19:45 Uhr zeigt Sky Sport ein exklusives Interview mit Bayer-Mittelfeldmotor Granit Xhaka. Ab 20:00 Uhr blickt Moderator Jan Henkel in der Taktik-Challenge „Matchplan“ genauer auf den Meistergipfel zwischen Bayer und den Bayern. Zu Gast sind dieses Mal Hannes Wolf und Franco Foda. Direkt danach um 21:00 Uhr zeigt Sport die Doku „Wirtz & Musiala – von Talenten zu Weltstars“.

Am Freitagabend zeigt Sky Sport zunächst ein „Primetime Spezial – der Meistergipfel“ ab 18:00 Uhr. In der BayArena begrüßt Moderator Gregor Teicher dann Michael Reschke. Im Studio von Sky Sport News ist ab 19:00 Uhr Wolff Fuss zu Gast. Ab 22:00 Uhr meldet sich dann „Deine Vorschau“, in deren Anschluss ab 22:30 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung der Partie zwischen dem FC Augsburg und RB Leipzig gezeigt wird. „Guten Morgen Fans!“, das Frühstücksfernsehen für Sportfans auf Sky Sport News, eröffnet tags darauf den Samstag in der Deutschen Bundesliga um 9:00 Uhr.

Yannick Erkenbrecher und Mirko Slomka führen ab 16:30 Uhr durch „Dein Fußball Sonntag – Die Show“. Im Verlauf der Sendung werden in „Highlights XXL“ direkt nach Abpfiff ausführliche Zusammenfassungen der Sonntagsspiele der Deutschen Bundesliga gezeigt: Ab 17:30 Uhr die der Partie zwischen Werder Bremen und 1899 Hoffenheim. Ab 19:30 Uhr die von Eintracht Frankfurt gegen Holstein Kiel. Und ab 21:30 Uhr vom Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem 1. FSV Mainz 05.

Komplettiert wird der Spieltag der Deutschen Bundesliga bei Sky Sport am Montagabend ab 18:30 Uhr von „Glanzparade – Die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner“ sowie der täglichen Berichterstattung auf dem Sportnachrichtensender Sky Sport News.

Die 2. Deutsche Bundesliga von Freitag bis Sonntag live

Von Freitag bis Sonntag überträgt Sky Sport auch alle neun Partien des 22. Spieltags der 2. Deutschen Bundesliga live, acht davon exklusiv. Neben der Freitagabend-Partie zwischen dem viertplatzierten 1. FC Magdeburg und Tabellenführer 1. FC Köln mit Sky Experte Sören Gonther trifft am Samstagmittag unter anderem der 1. FC Kaiserslautern auf Hannover 96, gefolgt vom „Tipico Topspiel der Woche“ zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC am Samstagabend (Sky Experte: Torsten Mattuschka). Am Sonntag empfängt unter anderem der FC Schalke den Karlsruher SC (Sky Experte: Simon Terodde).

Die Deutsche Bundesliga und 2. Deutsche Bundesliga am Wochenende bei Sky Sport

Donnerstag:

19:45 Uhr: „Der Meistergipfel – Granit Xhaka im Interview“ auf Sky Sport News

20:00 Uhr: „Matchplan“ mit Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga

21:00 Uhr: „Wirtz & Musiala – von Talenten zu Weltstars“ auf Sky Sport Bundesliga

Freitag:

18:00 Uhr: „Primetime Spezial – der Meistergipfel“ auf Sky Sport News

18:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga 1 bis 3

20:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

21:30 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von Joachim Löw“ auf Sky Sport Bundesliga

22:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit FC Augsburg – RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga

Super Samstag:

12:30 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 2 bis 6

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

15:15 Uhr: VfL Bochum – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:15 Uhr: VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 3

15:15 Uhr: 1. FC Union Berlin – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 4

15.15 Uhr: FC St. Pauli – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 5

17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – Die Winamax Highlightshow“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live mit dem Topspiel Fortuna Düsseldorf – Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2

21:00 Uhr: „Sky90 Extra – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport News

22:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – Die Winamax Highlightshow“ auf Sky Sport Bundesliga

Super Sonntag:

13.00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 4

15.30 – 16.30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

16.30 – 20.15 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ auf Sky Sport Bundesliga

16.45 – 17.15 Uhr: „100% Fußball“ auf Sky Sport Bundesliga

17.30 – 18.00 Uhr: „Highlights XXL“ mit SV Werder Bremen – TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga

18.00 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga

19.30 – 20.00 Uhr: „Highlights XXL“ mit Eintracht Frankfurt – Holstein Kiel auf Sky Sport Bundesliga

21.30 Uhr: „Highlights XXL“ mit 1. FC Heidenheim – 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga

Montag:

18.30 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner“ auf Sky Sport Bundesliga

Bild: Imago