Mit Traumstart zum Derbysieg: Inter gewinnt Hinspiel gegen Milan

Vorteil für die Nerazzurri: Inter Mailand darf dank Edin Dzeko und Henrich Mchitarjan vom ersten Titel in der Champions League seit 13 Jahren träumen. Die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi gewann das emotionale Hinspiel-Derby im Halbfinale gegen den Erzrivalen AC Milan verdient mit 2:0 (2:0) und sicherte sich damit eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Endspiel.

Dzeko (8.) und Mchitarjan (11.) sorgten mit ihren frühen Treffern für frenetischen Jubel der Inter-Fans im Stadio San Siro. Die Entscheidung fällt im Rückspiel am 16. Mai (live auf Sky Sport Austria).

Inter beginnt furios

Inter begann im „Derbissimo“ vor 75.532 Zuschauern furios und überrollte Milan innerhalb weniger Minuten. Nach den Treffern von Dzeko und Mchitarjan traf Hakan Calhanoglu noch den Pfosten (16.). Ein vermeintlicher Foulelfmeter für Inter wurde nach dem Videobeweis (31.) aber wieder einkassiert, Dzeko vergab eine Riesenchance auf das 3:0 (53.).

Von Milan war im 236. Duell der beiden Traditionsklubs hingegen kaum etwas zu sehen, das Fehlen von Offensivstar Rafael Leao (Adduktorenprobleme) konnte das Team von Stefano Pioli nicht auffangen. Viel mehr als einen Pfostenschuss von Sandro Tonali (63.) brachten die „Gastgeber“ nicht zustande. Nationalspieler Robin Gosens saß bei Inter nur auf der Bank, Malick Thiaw wurde bei Milan in der 59. Minute eingewechselt – der 21-Jährige konnte aber auch nichts mehr ausrichten.

Zuletzt 2010 im CL-Finale

Inter war favorisiert in die Partie gegangen, schließlich hatten die Nerazzurri die beiden bisherigen Derbys in diesem Jahr gewonnen – mit 3:0 im italienischen Superpokal (Januar) und mit 1:0 in der Serie A (Februar). Und erneut waren Dzeko und Co. aktiver, bissiger, schneller – auch Weltmeister Lautaro Martinez sorgte immer wieder für Unruhe.

Jetzt hoffen die Fans auch auf den Einzug in das große Finale am 10. Juni in Istanbul. Inter stand zuletzt 2010 im Endspiel der Königsklasse, damals gewannen sie auch den Titel – gegen Bayern München. Im ersten Halbfinale hatten sich Real Madrid und Manchester City 1:1 getrennt.

Milan muss sich im Rückspiel deutlich steigern, wenn eine Serie halten soll. Die beiden bisherigen Derbys in der Champions League – 2003 im Halbfinale und 2005 im Viertelfinale – gingen jeweils an die Rossoneri. Doch nun hat Inter alles in den eigenen Händen.

(SID)

TORE im VIDEO:

Dzeko bringt Inter per Volley in Führung (8.)



Doppelschlag von Inter: Mkhitaryan mit dem 2:0 (11.)



