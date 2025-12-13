Mit u.a. GAK gegen LASK: Die ADMIRAL Bundesliga HEUTE LIVE bei Sky Sport Austria

Die letzte Runde der ADMIRAL Bundesliga in diesem Kalenderjahr steht bevor! Heute tritt der LASK nach dem ersten Punktverlust unter Didi Kühbauer auswärts beim GAK an. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Die Rotjacken mussten nach zwei Siegen zuletzt gegen Stadtrivale Sturm wieder eine Niederlage hinnehmen. Gegen die Linzer, die beim Unentschieden gegen Hartberg am vergangenen Spieltag die ersten Punkte seit der Rückkehr von Didi Kühbauer abgegeben haben, soll nun wieder ein voller Erfolg gelingen. Welche der beiden Mannschaften das Spiel für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Gleichzeitig empfängt die SV Ried den SCR Altach. Mit dem ersten Auswärtssieg über Rapid am vergangenen Spieltag hat der Aufsteiger viel Selbstvertrauen getankt und möchte nun auch gegen die Vorarlberger voll punkten. Wird den Innviertlern das gelingen oder können die Altacher nach ihrem Erfolg über die WSG erneut triumphieren? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Im dritten Samstagsspiel empfängt der TSV Hartberg die WSG Tirol. Nach dem Last-Minute-Unentschieden gegen den LASK in der vergangenen Woche will die Mannschaft von Manfred Schmid diesmal wieder drei Punkte holen. Mit der Niederlage gegen Altach ging für die Tiroler eine Serie von ungeschlagenen Spielen zu Ende. Am Samstag möchten sie aber direkt wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Dieses Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Jörg Künne und Sky Experte Thomas Silberberger mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Samstags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Foto: GEPA