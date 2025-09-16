Mit vielen „neuen“ Strecken: Formel 1 gibt Sprint-Plan für 2026 bekannt

Die Motorsport-Königsklasse hat die sechs Austragungsorte für die F1-Sprint im kommenden Jahr bekanntgegeben.

Es bleibt auch 2026 wie seit der Saison 2023 bei sechs Sprintrennen. Allerdings werden dann an drei „neuen“ Strecken zum allerersten Mal Sprints stattfinden.

Gefahren werden die Sprints 2026 in Shanghai, Miami, Montreal, Silverstone, Zandvoort und Singapur. Bis auf Shanghai und Miami wird somit das komplette Sprint-Programm im Vergleich zu 2025 auf dem Kopf gestellt. In diesem Jahr wird bzw. wurde nämlich neben Shanghai und Miami noch in Spa-Francorchamps, Austin, Interlagos und Doha in der F1 ein Sprint gefahren.

In der kommenden Saison werden in Montreal, Zandvoort und Singapur zum allerersten Mal Sprints ausgetragen. In Silverstone fand 2021 bereits der allererste Sprint der Formel 1 nach Einführung dieses Formats statt. Für Zandvoort wird das erste Sprintrennen zugleich vorerst das letzte sein, denn der Vertrag mit der niederländischen Strecke in den Dünen an der Nordsee läuft aus.

(sport.sky.de) / Bild: Imago